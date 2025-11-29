MAMA／大咖影后悼香港大火！低調穿搭被讚爆　別黑絲帶：奇蹟會發生

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MAMA Awards於28、29日兩天在香港舉辦，為哀悼香港大火，金憓秀同樣以全身黑色的西裝現身，胸前別上黑絲帶，並與Stray Kids的Felix一起揭開第二天的序幕。

▲▼金憓秀有別於以往華麗的穿搭，低調穿搭被讚爆。（圖／翻攝自MyVideo）



金憓秀過去參加頒獎典禮，總是會以超火辣裝扮現身，她自官宣擔起MAMA主持人一職，穿搭已經掀起熱烈討論。但相反的是，她29日為哀悼香港大火，反而一身黑色莊嚴的西裝現身，帶著淡淡的笑容，說起開場致詞，她先致意「第一次來到MAMA與大家見面」，接著轉換成廣東話「歡迎大家來到MAMA」。

▲▼金憓秀為香港大火受災者加油打氣，相信奇蹟會發生。（圖／翻攝自MyVideo）



緊接著，金憓秀沉痛地說著：「最近發生令人心痛的事情，讓我心情很沉痛，突然受到很大傷害的受害者們、罹難家屬們，希望我們的真心可以傳達安慰之情，我相信一定還有奇蹟會發生。」代替MAMA以及全場歌手像這次受災的市民致意。

本屆MAMA分為兩天舉辦，第二天由影后金憓秀主持，歌手、團體卡司找來TOMORROW X TOGETHER、aespa ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。