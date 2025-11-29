安心亞M屬性爆發！遭苗可麗「海景第一排」飆罵　爽喊：太療癒了

記者蕭采薇／台北報導

電影《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌等豪華卡司，其中苗可麗飾演嚴肅的監獄戒護科科長，每次出場氣勢逼人。沒想到飾演受刑人的安心亞卻相當享受，直呼在「海景第一排」被苗可麗飆罵：「真的很爽、很舒壓！」

▲《陽光女子合唱團》苗可麗飾演的科長不怒而威。（圖／壹壹喜喜提供）

苗可麗私下個性隨和，這次卻得板著一張撲克臉。其中一場陳意涵幫小孩慶生的戲，惹得苗可麗大怒，首當其衝的安心亞竟說：「平常在電視上看她罵人就很療癒了，這次她看著我眼睛罵，真的很舒壓！而且她罵人好順，可以一直被罵沒關係。」安心亞甚至試圖在戲裡小聲討價還價，互動笑翻全場。苗可麗則苦笑說，片中太多讓人又哭又笑的橋段，「偏偏我想笑不能笑、想哭不能哭！你們知道這有多難演嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《陽光女子合唱團》苗可麗（左）被陳意涵（右）弄到哭笑不得。（圖／壹壹喜喜提供）

除了搞笑互動，劇組也充滿溫情。苗可麗回憶，原本對翁倩玉的印象停留在「歌星」，合作後被對方細膩的演技震撼：「她每一個情緒都非常有層次，我真的嚇到。」殺青當天，熱愛畫畫的苗可麗意外收到翁倩玉回贈的個人畫冊，翻開內頁看到「Dear 可麗」及手寫祝福，讓她差點落淚：「連字都美得像藝術品，這份禮物太珍貴了。」

▲安心亞（左）在海景第一排被苗可麗訓斥，內心卻很開心。（圖／壹壹喜喜提供）

苗可麗也特別提到導演林孝謙的暖舉，她曾目睹導演以溫柔、耐心的語氣與人交談，原以為是哪位大牌演員，後來才發現只是當天的臨時演員。導演對所有人一視同仁的尊重與禮貌，讓苗可麗深受感動，直呼更加敬佩。《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚經典《美麗的聲音》，將於12月24日至28日搶先口碑場、12月31日全台上映。

▲苗可麗飾演的「介護科科長」氣勢強大，但外硬內柔，在電影中有令人感動的一面。（圖／壹壹喜喜提供）