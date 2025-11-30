結婚兩年「沒有登記」!　《加油吧威基基》高媛熙宣布離婚

記者郭以柔／綜合報導

南韓演員高媛熙25日透過經紀公司宣布，經過慎重思考後與企業家丈夫結束兩年的婚姻關係，且因為雙方婚後並沒有正式登記，所以在雙方同意後沒有經過任何法律程序和平分手。

▲南韓演員高媛熙25日透過經紀公司宣布，經過慎重思考後與企業家丈夫結束兩年的婚姻關係。（圖／翻攝自IG／@go_wonhee）

2022年高媛熙才剛過完28歲生日，就接著宣布將在同年10月與企業家男友步入禮堂，然而短短兩年便畫下句點，高媛熙的經紀公司Ghost Studio在25日宣布兩人結束婚姻關係，並表示「希望粉絲與媒體理解這是雙方的私事，並呼籲外界給予空間與尊重。」同時承諾儘管婚姻結束，作為演員的高媛熙仍然會專注於演藝事業，認真投入新作品的拍攝，並持續以專業形象回應觀眾的期待。

▲高媛熙2010以廣告「我們的椅子」作為模特兒出道，後面也主演許多作品獲得觀眾肯定。（圖／翻攝自IG／@go_wonhee）

出生於1994年的演員高媛熙於2010以廣告「我們的椅子」作為模特兒出道，並於2013年出演電視劇《宮中殘酷史—花的戰爭》，此後，她還出演了《像星星一樣閃耀》、《最強快遞員》、《加油吧威基基》等各種作品獲得觀眾肯定。