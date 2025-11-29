陳意涵去許瑋甯婚禮哭超大聲！　「邱澤誓詞感動她」被拍落淚表情

記者王靖淳／綜合報導

女星許瑋甯和邱澤2021年宣布結婚，今年8月平安生下兒子Ian，昨（28）日小倆口在台北文華東方酒店舉辦婚宴，許多藝人朋友受邀參加，現場眾星雲集，其中，女星陶晶瑩事後在社群分享婚禮感動瞬間，同時也PO出一段女星陳意涵哽咽落淚的影片表示：「哭的太大聲了吧！」畫面曝光後，立刻掀起網友討論。

▲邱澤（圖左）、許瑋甯28日舉辦婚禮。（圖／記者黃克翔攝）

透過陶晶瑩分享的影片可見到，當時邱澤正緩緩唸著手上的婚禮誓詞「寶寶來到這個世界上，我希望他全部都像你，我希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。婚姻是承諾、是陪伴。」場面極度催淚，為此陶晶瑩也形容：「新郎新娘的誓詞很感人」，真摯的情感流露讓在場賓客無不動容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳意涵被邱澤的誓詞感動。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

就在眾人沉浸在浪漫誓詞的氛圍中，陶晶瑩開玩笑爆料，指出身旁有一位女星的情緒似乎比新娘及新娘還激動。她幽默地寫道：「但是旁邊這位陽光少女也哭的太大聲了吧⋯⋯」，並附上哭笑不得的表情符號，直接點名這位當場情緒潰堤的陽光少女，正是女星陳意涵。影片曝光後，立刻掀起討論，而同樣受邀出席婚禮的女星林心如，也留言附和說道：「嘿啊，哭超大聲」，引發不小熱議。