56歲李翊君「神級鉛筆腿」美成這樣太驚人！　施孝榮喊：要發瘋了

2025「民歌50高峰會 最終加場」今（29日）在台北小巨蛋登場，一天舉辦兩場，吸引跨世代歌迷共襄盛舉。此次由施孝榮擔任總製作人領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華，更有特別嘉賓李翊君助陣，她以一襲白色的洋裝絕美現身，還秀出一雙筆直美腿。

李翊君和施孝榮合唱〈請跟我來〉，讓全場尖叫聲不斷，接著帶來〈恰似你的溫柔〉、〈海裡來的沙〉以及〈萍聚〉，她上個月才在小巨蛋舉辦演唱會，感性說：「民歌對我來講在成長過程中，是青春裡非常美老的記憶，也是我音樂上非常重要的養分，對我來講，我算是小輩，曾參與民歌演出很榮幸。」更感謝施孝榮等前輩邀約，讓施孝榮笑答：「太有禮貌了，她說前輩，沒說老前輩。」李翊君笑說：「我現在年紀到了，也不喜歡聽到那個字。」

施孝榮率領14位歌手輪番獻唱，身兼總製作人的他直呼搞得快要精神分裂，因為個人演出橋段裡，每位歌手在5分鐘內多唱一些歌給大家聽，「獨發瘋不如眾發瘋，也只有民歌高峰會有，把很多的歌編不同和聲，他們都快發瘋，為了大家全力拚了！」

王瑞瑜、周治平、于台煙、王海玲率先合體，以〈跟我說愛我〉、〈再愛我一次〉掀起溫柔而深情的樂章；鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳以女團之姿，攜手演繹〈走向我走向你〉、〈春天的故事〉，四女還取團名「嬌貴哈比組」，一起對鏡頭揪咪裝可愛；不讓四人專美於前，施孝榮、李明德、羅吉鎮、王中平則組「撩妹組合」，打趣說：「老婆不要看！」演唱〈離開你走近你〉、〈卻上心頭〉、〈愛情〉。

今將是「民歌高峰會」最後一次在台北舉辦，為了感謝一路陪伴的歌迷，主辦單位精心設計延伸舞台與環場推台，演唱至〈捉泥鰍〉時，歌手們驚喜從特區觀眾席後方出場，在推台上與觀眾熱情互動，拉近彼此距離。

演唱會最後，全體歌手以〈何年何月再相逢〉為台北場劃下句點，施孝榮哽咽與歌迷道別：「親愛的朋友們，這是我最後一次以『民歌高峰會』總製作人的身份說話。真的很謝謝我的創意與構想能夠實現，謝謝觀眾朋友們的多年熱情支持。經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」