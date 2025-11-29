花蓮跨年卡司曝光「壓軸天王是他」！　李聖傑睽違10年現身

記者蔡琛儀／台北報導

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在東大門廣場登場，今宣布由兩場小巨蛋皆秒殺的「情歌天王」李聖傑壓軸開唱，人氣男團Vera也將帶來火力全開的唱跳。李聖傑暌違10年再到花蓮，他透露小巨蛋演唱會後的首場大型活動獻給花蓮，「希望把更多新歌唱給花蓮的朋友」，還笑說最想念的花蓮味就是「扁食」。

▲李聖傑壓軸出席花蓮跨年演唱會。（圖／花蓮縣政府提供）

邁入年底，李聖傑談起2025年的成長，形容今年讓他有更多時間沉澱、在詞曲創作和製作面都累積不少能量，對自己算是圓滿交代。他也訂下2026年目標，希望世界巡迴能順利展開，把音樂帶到更多城市。花蓮今年歷經風災，他承諾屆時將以經典情歌陪伴大家，用歌聲傳遞力量，「希望音樂能幫助受災的朋友，也帶給大家勇氣。」

Vera也將熱力登場，其中蔡朕是道地花蓮人，熱情推薦粉絲來家鄉走走，必逛東大門夜市、必看遼闊海景與山色；Nelson則大讚花蓮「Chill、純樸、有綠意」，是他最愛的城市樣貌。回顧2025，團員們都在各自領域迎接挑戰，Nelson首次接觸戲劇、蔡朕嘗試許多新事物，藍弟也在心境與團體變化中找到更穩固的步伐。

▲VERA出席花蓮跨年演唱會。（圖／花蓮縣政府提供）

迎接新年，Vera喊話將以滿滿能量回饋花蓮。藍弟讚嘆花蓮的韌性是「台灣最美的風景」，並期望用表演帶來振奮力量；孟維則許願2026在舞台與新挑戰中都能做到更完善。團員們一致承諾將以全新編排與精采演出陪伴花蓮，一起迎向嶄新一年。