正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

邱澤與許瑋甯28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴，席開數十桌，嘉賓超過400人，星光熠熠，堪稱年度盛事。最令人驚喜的莫過於兩人的寶貝兒子Ian也現身婚宴，成為全場最萌的焦點，也認證邱澤說的，兒子和爸爸一樣有美人尖。

▲邱澤、許瑋甯在台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

邱澤、許瑋甯在2021年低調登記結婚，並在今年迎來了寶貝兒子Ian後，如今終於補辦了這場遲來的婚禮，為兩人的愛情故事寫下最完美的篇章。

婚宴現場布置典雅浪漫，處處可見兩人精心設計的巧思。然而，許瑋甯在受訪時透露，兒子Ian今天穿得跟爸爸邱澤非常像，果然，小Ian身穿迷你版帥氣西裝，頭戴酷炫墨鏡，一出場便吸引了所有人的目光。

▲邱澤與許瑋甯再度進場時，抱著兒子Ian。（圖／攝自Threads／湯志偉）

包括藝人湯志偉的賓客上傳的照片中，可見到Ian小小的身軀，以及可以與爸爸邱澤如出一轍的「美人尖」，讓現場賓客直呼「太可愛了！」、「根本是迷你版邱澤！」Ian絲毫不怯場，時而好奇地張望，時而露出天真爛漫的笑容，萌翻全場，瞬間融化了所有人的心。

邱澤在婚宴受訪時感性表示：「一年前開始把時間空下來，今天讓它（婚禮）實現。」言談中透露出對妻子許瑋甯的深情與對家庭的重視。許瑋甯則是一臉幸福地依偎在邱澤身旁，分享著為人母的喜悅與舉辦婚禮的感動。兩人從戲裡愛到戲外，如今不僅修成正果，更育有一子，幸福美滿的模樣羨煞旁人。

▲霍建華（左二）和林心如（左四），夫妻現身邱澤、許瑋甯婚宴。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳）

這場世紀婚宴眾星雲集，除了兩位主角的親友之外，演藝圈眾多好友也紛紛到場祝賀。其中包括曾與邱澤合作《小資女孩向前衝》而結下深厚情誼的柯佳嬿，現身為好友獻上最誠摯的祝福。此外，演藝圈模範夫妻檔霍建華與林心如也連袂出席，為婚宴增添不少星光。

