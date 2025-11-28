MAMA／SJ連唱4首變主場！希澈帥回巔峰神顏　「超帥短髮」出場殺爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度音樂盛事2025 MAMA Awards睽違7年回到香港舉辦，韓流帝王SUPER JUNIOR帶來一連4首歌的串燒，瞬間變成主場，全場跟著狂歡，尤其是金希澈把頭髮剪短，更是帥回出道期的巔峰神顏。

▲SJ出席MAMA。（圖／翻攝自MyVideo）



SUPER JUNIOR帶來一連4首歌的串燒，先從新歌〈Express Mode〉霸氣開場，接著唱到〈Mr. Simple〉與〈BONAMANA〉，最後再用神曲〈Sorry Sorry〉收尾，4首歌唱好唱滿，主唱圭賢、厲旭、藝聲更展現深厚實力歌喉，美聲融化全場，最後金希澈大吼一聲「SUPER JUNIOR」，氣氛來到最高潮。

▼▲SJ連唱4首變主場，希澈帥回巔峰神顏。（圖／翻攝自MyVideo）



作為迎來20週年的傳奇團體，SUPER JUNIOR不只用成熟的舞台魅力證明「帝王」稱號的重量，也讓全場粉絲再次感受他們屹立不搖的團魂。

▲SJ帶來精彩演出。（圖／翻攝自MyVideo）



本屆MAMA分為兩天舉辦，第一天歌手、團體卡司找來YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。