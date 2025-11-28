吳亦凡入獄3年「公司遭法院討債17萬」　表哥被下限制消費令

記者蔡宜芳／綜合報導

加拿大籍男星吳亦凡在2021年因涉及強姦、聚眾淫亂罪，被判處十三年有期徒刑。雖然他目前已經入獄三年，但相關傳聞仍滿天飛，除了日前驚爆「疑似死在獄中」，他的經紀公司28日也被發現遭法院討債。

▲吳亦凡在2021年入獄。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《大河報》報導，中山市第二人民法院於9月1日對吳亦凡的經紀公司「北京凡世文化傳媒有限公司」立案執行，追繳訴訟費人民幣3萬8563元（約新台幣17萬3533元）。此案的背景是該公司因合約糾紛而成為失信被執行人，屢次未履行法院判決，最終導致強制執行的發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，吳亦凡的表哥、法定代表人吳林也被法院下達限制消費令，乘坐飛機、高鐵一等座、入住星級飯店及購買不動產等高消費行為全數遭到禁止。

▲吳亦凡因犯罪醜聞，欠下不少違約金。（圖／翻攝自Facebook／Kris Wu）

吳亦凡在2021年被揭露涉嫌性侵事件，引發全國關注，最終法院判決他性侵3名醉酒女子，並舉辦多人性派對，判處13年有期徒刑，入獄後，吳亦凡的生活受到高度保密，並且其母親與表妹因涉嫌洗錢與逃稅問題被調查，母親甚至被拘留，失去了唯一的親人探視。