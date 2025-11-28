MAMA／出道才百天！CORTIS強勢奪新人獎　趙雨凡大喊1單字全場嗨爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度音樂盛事2025 MAMA Awards睽違7年回到香港舉辦，新人男團CORTIS拿下人生只有一次的新人獎，隊長MARTIN率先發言，緊接著James（趙雨凡）也用英文表達哀悼之情，並感謝粉絲一直以來的支持。

▲出道才百天，CORTIS奪新人獎。（圖／翻攝自MyVideo）



CORTIS以歌曲〈GO!〉紅遍全球，所到之處都擠滿粉絲，他們28日拿下MAMA新人獎，隊長MARTIN率先發言，向香港宏福苑大火的罹難者與受害者致上最深致意，接著James也用英文表達哀悼之情，由於他們出道才百天，就拿下新人獎榮譽，令成員受寵若驚，而日前官方粉絲名「COER」出爐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼趙雨凡大喊COER全場嗨爆。（圖／翻攝自MyVideo）



James透過典禮大喊一聲「COER，謝謝你們一直以來的支持」，還有人用英文表達謝意「COER. We love u.」，官方粉絲名首次派上用場，現場尖叫聲掀頂。

本屆MAMA分為兩天舉辦，第一天歌手、團體卡司找來YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。