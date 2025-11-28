快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度音樂盛事2025 MAMA Awards睽違7年回到香港舉辦，不料，香港宏福苑發生大火意外，截至11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。MAMA典禮大受影響，第一天活動雖在28日晚間如期直播，但現場氣氛格外沉重，朴寶劍全身黑現身，先行致上哀悼之情。

▲▼MAMA照常直播，主持人朴寶劍全身黑現身。



MAMA活動在18點30分準時直播開唱，朴寶劍穿著一身黑，沉重地開口：「大家好，我是MAMA主持人朴寶劍，MAMA睽違7年回到香港，許多人等了這天很久，但很遺憾的是，有一件重大傷亡事件發生，這個事件造成有人失去珍貴的生命又或者失去珍貴的朋友與家人，在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡，讓我們先做短暫地閉眼默念。」

▲MAMA哀悼香港大火，取消了紅毯環節。



短暫地默念後，朴寶劍語氣沉重地說著，「MAMA的所有工作人員、參演藝人雖然心情都很沉重，還是帶著責任心繼續完成舞台，我們相信音樂的力量，相信音樂所帶來的治癒與連結，希望透過舞台表演將安慰與希望傳遞出去，盼望全世界一起記住這份傷痛，並一起向前走。」不僅如此，本屆MAMA將透過捐款支援香港，也希望全球觀眾一起響應。

▲MAMA在開演前，打上文字致上哀悼之意。



此外，節目正式開始前，特別打上「2025 MAMA AWARDS 對於在香港火災事故中罹難的人們致上深切哀悼。」

本屆MAMA分為兩天舉辦，第一天歌手、團體卡司找來YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。