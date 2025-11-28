偶像劇演太多！　邱澤、許瑋甯真的結婚「試婚紗竟笑場」：像有攝影機在拍

記者蕭采薇／台北報導

邱澤、許瑋甯將於28日晚間於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，嘉賓眾星雲集，席開超過40桌。兩人過去都演過不少婚禮戲，但終於輪到自己的人生大事，邱澤透露：「試婚紗那天，布簾一打開，我們兩個人對看後，就笑出來了。」

▲邱澤、許瑋甯於臺北文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

許瑋甯笑說，因為那瞬間的場景，實在太像以前拍偶像劇的橋段，「感覺像是馬上有好幾台攝影機要對著我們拍。」而籌備婚禮期間，兩人沒有爭執，更多是遇到問題就彼此討論，最重要是希望大家開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當日婚宴賓客超過430人，許瑋甯說：「我會好好敬酒，表達對大家的感謝。」邱澤則表示，不擔心許瑋甯喝太多，「我比較怕我喝太多。」更笑說，今天的目標就是「先撐過不要喝太多酒」。

▲邱澤、許瑋甯於臺北文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

至於是否安排蜜月旅行，因為兩人婚宴過後都各自有工作，可能還要再計畫。許瑋甯說：「因為我們也有一起旅行過，覺得不侷限一定要是『蜜月旅行』。」邱澤則說：「不過滿多朋友都說，還是要安排一趟蜜月旅行。」但兩人共識就是要帶兒子同行，「因為我們現在有點捨不得離開他太久。」

▲邱澤、許瑋甯婚禮現場，有如三金場面。（圖／記者蕭采薇攝）

這場演藝圈盛事，嘉賓自然也是重量級。包括陶晶瑩、陳怡蓉、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、蔡詩芸、王陽明等，兩人的媒人導演程偉豪和監製金百倫也是座上賓。此外，春風、關穎、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、陳意涵、謝盈萱和9m88，都會到婚禮現場送上祝福。

▲邱澤、許瑋甯於臺北文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

邱澤、許瑋甯婚禮堪稱「三金等級」，不只賓客是重量級，場地也選在每年金馬舉辦午宴和惜別酒會的文華東方酒店，處處都顯現出這對新人對於這場人生大事的重視與品味。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。