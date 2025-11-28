ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
解婕翎「整集忘拉拉鍊」畫面全播出
轉機返台「1原因無法搭」一票人傻
詹惟中視訊算命「半小時5800」13分鐘結束
直擊／許瑋甯絕美婚紗曝光！世紀婚禮戒備森嚴　「婚戒藏巧思」邱澤親自設計

記者蕭采薇／台北報導

邱澤、許瑋甯將於28日晚間於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，嘉賓眾星雲集，席開40桌以上，賓客超過400人。現場維安也不馬虎，媒體也得先在外排隊，會場嚴格管制，一一核對名單和證件後，排隊超過一小時才陸續進場。

▲▼ 邱澤，許瑋甯 婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱澤、許瑋甯舉辦婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

這場演藝圈盛事，嘉賓自然也是重量級。包括陶晶瑩、陳怡蓉、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、蔡詩芸、王陽明等，兩人的媒人導演程偉豪和監製金百倫也是座上賓。此外，春風、關穎、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、陳意涵、謝盈萱和9m88，都會到婚禮現場送上祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱澤、許瑋甯婚禮堪稱「三金等級」，不只賓客是重量級，場地也選在每年金馬舉辦午宴和惜別酒會的文華東方酒店，處處都顯現出這對新人對於這場人生大事的重視與品味。婚禮的媒體採訪證，以兩人的剪影呈現，俏皮又浪漫。

▲邱澤、許瑋甯婚禮現場。（圖／記者蕭采薇攝）

▲邱澤、許瑋甯婚禮媒體採訪證，使用兩人的肖像。（圖／記者蕭采薇攝）

許瑋甯在婚禮上身著來自國際高級訂製婚紗品牌 Nicole & Felicia 的絕美婚紗，其精緻的剪裁與華麗的設計，完美襯托出新娘的優雅與氣質，成為全場矚目的焦點。

邱澤則選擇了台灣高端訂製西服品牌 The House Tailors 屋內洋服，量身打造的西服不僅展現了新郎的英挺帥氣，更與新娘的婚紗相得益彰，共同譜寫出浪漫的畫面。

▲▼ 邱澤，許瑋甯 婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱澤、許瑋甯舉辦婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

值得一提的是，新人的婚戒更是別具意義，由新人親自設計，象徵著他們獨一無二的愛情故事與對未來的共同承諾，這份心意讓婚戒更顯珍貴。許瑋甯透露，主要是邱澤的巧思，邱澤則表示：「戒指裡面有刻我們兩個人的英文名字。」許瑋甯也幸福的說：「是對我們意義很深重的戒指，符合我們的個性，簡單、優雅。」

邱澤與許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》結緣，戲裡戲外的甜蜜互動讓許多粉絲敲碗兩人能假戲真做，如今修成正果，也讓許多影迷感到欣慰與感動。

