第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致哀

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，造成近百人罹難、數十人受傷，是當地77年來最嚴重的火災事故。將於今明兩天舉行的2025 MAMA Awards最終決定如期舉行，同時全面調整節目內容，以哀悼與節制為主軸重新規劃典禮氛圍。

▲MAMA將於今明天在香港舉行。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）



根據韓媒《MYDAILY》報導，製作組已向所有出藝人發布指引，提醒香港正處於歷史級重大災難之中，並要求整體表現保持克制。主辦方希望能以舞台向受難者傳達安慰與希望，因此指定藝人在舞台前後需以沉穩、真摯的語氣呈現，不主動引導現場觀眾大聲歡呼，開場與結尾致詞也必須降低調性，避免任何可能引發政治聯想或爭議的發言。若有藝人想佩戴追悼緞帶，主辦方也允許自由選擇。此外，原訂兩日活動最後的「全體合體謝幕儀式」已被取消，紅毯活動也全部中止，部分舞台歌詞與演出內容也在事發後緊急修改。

韓媒《STARNEWS》指出，本屆MAMA的兩位主持人朴寶劍（28日）與金憓秀（29日）將於典禮開場親自發表悼念訊息，向受難者與家屬致意，主持稿也經過大幅度修訂，避免任何不合時宜的內容。原本受邀擔任全球頒獎嘉賓的楊紫瓊與周潤發，因應火災而決定取消出席。

香港人氣男團MIRROR所屬公司 MakerVille 亦在28日晚間宣布退出今年的 MAMA 演出。官方聲明表示，團隊在沉重心情下慎重評估後，決定不參與典禮，並向火災罹難者、傷者與所有受影響者致以深切慰問，也向支持他們的觀眾表達歉意。

▲MIRROR退出MAMA。（圖／翻攝自Instagram／mirror.weare）



CJ ENM 則在 27 日對外宣布，MAMA 將加入「Support Hong Kong」訊息，提供全體觀眾共同追悼的時刻，並將以捐款方式協助災民與受災家庭。主辦方表示，衷心哀悼在火災中離世的市民，向家屬與所有飽受失去與不安的人們致上慰問，並強調將以安靜、溫暖、傳遞希望的方式呈現舞台，相信音樂具有治癒與連結的力量。