陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人發聲

陳柏霖旗下公司「無敵影業」，驚傳遭信任友人掏空，爆出財務危機，甚至連先前閃兵交保金和違約金都是用借的。對此陳柏霖經紀人回應：「謝謝關心，該則報導並不確實。」

▲陳柏霖捲入閃兵案，複訊結束時離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

陳柏霖今年10月捲入閃兵風波，也承認當年用10萬元躲過兵役，更表示感謝檢方讓他有機會面對年輕時的錯誤。最終檢方訊後諭令50萬元交保，遭起訴求刑2年8月。陳柏霖因此演藝事業全面停擺，卻傳出因此考慮先收掉公司，卻沒想到發現被掏空。

據《鏡報》報導，陳柏霖雖是董事長，但鮮少過問公司財務。在閃兵案過後因暫時沒工作，考慮先收掉公司並資遣員工，這才發現公司金流出狀況。報導指出，該名友人曾在「太子集團」首腦陳志底下工作，陳志近期也因涉及大規模洗錢和跨境詐欺，引發國際關注。

▲陳柏霖原本代言和活動都滿檔，然而閃兵案爆發後形象大挫。（圖／記者黃克翔攝）

陳柏霖創立的「無敵影業」後，除了演員身份外，也積極發展影視版圖。包括投資電影，以及拍攝一系列實境節目，繼「大仁哥」後再立下好形象，因此原本代言和活動都滿檔，然而閃兵案爆發後形象大挫，也讓演藝事業陷入停擺。