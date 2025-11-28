宏福苑大火「2港姐出手了」！麥明詩：可協助照顧嬰兒 她家餐廳免費開通宵

記者潘慧中／綜合報導

香港大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，目前至少造成94人死亡、76人受傷。面對仍有許多民眾深陷於水深火熱，不少港星都陸續伸出援手，讓外界窺見災難之中的人性溫暖。

▲▼麥明詩願意幫忙暫時照顧嬰兒。（圖／翻攝自Instagram、Threads／louisa_mak）



曾奪下香港小姐選美冠軍的麥明詩在Threads表示，她雖然住在九龍區，「但家裡可以協助照顧1–2位嬰兒，如有需要請私訊我。」演員宣萱也表明，願意暫時幫忙照顧1至2隻毛小孩。

▲▼江若琳老公的餐廳會開通宵免費供食。（圖／翻攝自Facebook／江若琳）



歌手江若琳則在臉書宣布，丈夫經營的餐廳會通宵營業，為災民免費提供食物和飲料。港姐出身的翁嘉穗，老公是知名床墊品牌的創辦人，品牌目前已透過IG表示，會免費提供200張床墊供災民使用，以解決臨時安置的需求。

▲翁嘉穗老公捐床墊。（圖／翻攝自Instagram／kashuivirginia、seahorsemattress）



不只這樣，演員黃美棋也和老公第一時間趕赴現場，協助整理物資。過程中看到民眾不斷送來衣物、酒精、濕紙巾、尿布、香蕉和雞胸肉等，並盡力將物品快速分配到不同位置。最令她感動的是，有許多義工主動到場幫忙，「無論是車手還是步兵，都站在街上排了很久，就只希望能盡一分力」，甚至有中學生放學後立刻趕來幫忙，令她十分動容。

▲黃美棋和老公親赴受災現場。（圖／翻攝自Instagram／meikiw）



當黃美棋在社群PO出需要反光求生毯的訊息後，「大家就像是把全港的反光求生毯都集齊給我們一樣」。這些毯子由單車車手親送至前線消防員手中，好讓他們保暖。最後，她提醒市民與義工務必戴好口罩，並向所有在前線的消防員致敬：「感謝你們不眠不休的付出，請務必保重，補充水份、補充體力！」