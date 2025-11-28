詹惟中評高市「尖嘴猴腮」後悔不已　女兒日本民宿遭抵制「虛心檢討」

記者葉文正／台北報導

知名命理老師詹惟中在社群媒體分享面相示意，引發嚴重爭議。他在貼文中以「很多人問我什麼叫尖嘴猴腮？其實看面相就知道！」為題，並附上日本首相高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾的照片，此舉引起日本與台灣不少粉絲民眾不滿，如今他開在日本，交由女兒經營的的民宿也遭到抵制，他回應表示：「誠摯道歉，虛心檢討。」

▲詹惟中與女兒開的日本民宿遭到日本民眾抵制。(圖／翻攝臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國強烈反彈，兩國緊張關係升高。命理師詹惟中24日PO文似乎暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐，後來刪文，25日晚間發文道歉。但網友仍挖出他在日本京都、大阪為女兒開了4家民宿讓她女兒管理，呼籲日本人抵制拒住，也希望台灣民眾不要去住，對此詹惟中今天也回應了。

▲詹惟中知錯低調回應。(圖／翻攝臉書攝臉書）

詹惟中先前接受訪問時，曾透露在京都、大阪買了5套房，其中4套規畫成民宿，讓日文好、又考過領隊執照的女兒經營，也接下1百多家各地民宿的代理，女兒每月進帳2、30萬，收入頗豐。

詹惟中對此相當慎重，嚴肅表示：「我一定是虛心態度面對，對粉絲們與民眾也誠摯道歉與改進，但民宿是百分百有執照又繳稅，就不回應了，我原先只是談談面向，不知道會得罪粉絲，發自內心覺得不該談的就不談，如果有粉絲認為，算命不準，紅包也退費，我今年流年不利，自己沒算到會有此劫。」