ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

解婕翎「整集忘拉拉鍊」畫面全播出
轉機返台「1原因無法搭」一票人傻
詹惟中視訊算命「半小時5800」13分鐘結束
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鍾潔希 瑤瑤 雪寶 王陽明 金宇彬 申敏兒 嘻小瓜 林心如

Angelababy爭取演李安新片？傳經紀人出手…低調上「藝德培訓班」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）自2023年因觀賞BLACKPINK成員LISA的瘋馬秀表演，遭到輿論抨擊後又被「軟封殺」，事業一度停擺，直到今年初才解禁。為了重振演藝事業，她動作頻頻，不僅低調參加廣電總局舉辦的「藝德培訓班」，還傳出她的經紀人與國際名導李安聚餐的合照，引發外界揣測是否正在積極爭取演出李安的新電影《老金山》（Old Gold Mountain）。

▲▼Angelababy爭取演李安新片？傳經紀人出手。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy解除軟封殺後，逐步復出螢光幕。（圖／翻攝自微博）

陸網流傳一張照片，畫面中可見李安導演身穿深色上衣，對著鏡頭露出親切微笑，而在照片最右側、同樣面對鏡頭的女子，網友聲稱是Angelababy的經紀人。兩人同桌用餐，桌上擺滿了烤串與餐點，氣氛看似相當融洽。照片曝光後，隨即引發熱烈討論，不少網友推測經紀人此舉是為了幫Angelababy爭取角色，希望能藉由與國際大導的合作，讓她的演藝事業起死回生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Angelababy爭取演李安新片？傳經紀人出手。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳Angelababy經紀人與李安的合照。（圖／翻攝自微博）

除了經紀人與李安合照的傳言，Angelababy近日現身深圳，參加由廣電總局舉辦的藝德培訓班。據了解，該培訓班採全封閉式管理，學員禁止隨意出入，必須完成考試及學習報告，課程內容涵蓋藝德修養、政策法規等。Angelababy被拍到戴著鴨舌帽，打扮休閒，在培訓期間與其他學員合影時露出親切笑容，態度相當低調。

▲▼Angelababy爭取演李安新片？傳經紀人出手。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy正在上廣電總局舉辦的藝德培訓班。（圖／翻攝自微博）

Angelababy微博高達1.06億粉絲追蹤，過去代言無數，軟封殺解禁後，演出戲劇《相思令》、《漫影尋蹤》都獲得定檔播出，但昔日頂流氣勢仍有待恢復。如今她雙管齊下，一方面透過官方培訓展現正面形象，另一方面由經紀人接觸頂級資源，能否成功翻身重回巔峰，備受各界關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Angelababy李安藝德培訓軟封殺復出

推薦閱讀

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

7小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

11/26 13:59

震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

3小時前

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

3小時前

詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還完全不準

詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還完全不準

6小時前

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

金宇彬、申敏兒喜帖曝光！　「1細節超有愛」15年造型師獻祝福

14小時前

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

19小時前

詹惟中評高市「尖嘴猴腮」後悔不已　女兒日本民宿遭抵制「虛心檢討」

詹惟中評高市「尖嘴猴腮」後悔不已　女兒日本民宿遭抵制「虛心檢討」

2小時前

蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應　「要求配合警局調查」

蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應　「要求配合警局調查」

5小時前

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

11/27 12:03

香港大火捐款名單／48小時總額破24億！　aespa、RIIZE伸援手

香港大火捐款名單／48小時總額破24億！　aespa、RIIZE伸援手

4小時前

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

20小時前

熱門影音

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD
凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
任達華跌倒

任達華跌倒
楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

看更多

【宏福苑惡火】香港大火連燒7大樓　波及1900戶...居民：完全沒聽到警鈴

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

曾陪出席記者會！　金秀賢公司代表「2個月前悄離職」

17分鐘前20

香港大火「楊丞琳李榮浩宣布捐100萬人民幣」！雙手合十：攜手相助

18分鐘前30

駐芬蘭大使林昶佐霸氣脫了！　重返舞台「用重金屬打造跨國橋樑」

31分鐘前29

詹惟中評高市「尖嘴猴腮」父女遭惡評　女兒超受傷擬提告

39分鐘前0

直擊／小池徹平當爸來台！「偶像神顏」沒變曝秘訣：化妝水隨便噴

52分鐘前20

香港惡火奪94命！陸網紅竟喊「先拍下來再說」引眾怒…道歉文發了又刪

1小時前10

宏福苑大火「2港姐出手了」！麥明詩：可協助照顧嬰兒 她家餐廳免費開通宵

1小時前0

舒淇十年心路感性告白！《女孩》新加坡揭幕　幽默曝「第二部計畫」

1小時前82

陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人發聲

1小時前0

鬼鬼嗆姚元浩「你該放手了！」　寶媽直接被騙上船挑戰百人料理

讀者迴響

熱門新聞

  1. 八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生
    7小時前1818
  2. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    11/26 13:596
  3. 震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」
    3小時前3826
  4. 解婕翎「整集忘拉拉鍊」！
    3小時前126
  5. 詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束
    6小時前6848
  6. 金宇彬、申敏兒喜帖曝光「1細節超有愛」
    14小時前123
  7. 瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面
    19小時前3011
  8. 詹惟中評高市「尖嘴猴腮」女兒日本民宿遭抵制
    2小時前4851
  9. 蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應
    5小時前126
  10. 「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！
    11/27 12:035629
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合