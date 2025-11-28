Angelababy爭取演李安新片？傳經紀人出手…低調上「藝德培訓班」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）自2023年因觀賞BLACKPINK成員LISA的瘋馬秀表演，遭到輿論抨擊後又被「軟封殺」，事業一度停擺，直到今年初才解禁。為了重振演藝事業，她動作頻頻，不僅低調參加廣電總局舉辦的「藝德培訓班」，還傳出她的經紀人與國際名導李安聚餐的合照，引發外界揣測是否正在積極爭取演出李安的新電影《老金山》（Old Gold Mountain）。

▲Angelababy解除軟封殺後，逐步復出螢光幕。（圖／翻攝自微博）

陸網流傳一張照片，畫面中可見李安導演身穿深色上衣，對著鏡頭露出親切微笑，而在照片最右側、同樣面對鏡頭的女子，網友聲稱是Angelababy的經紀人。兩人同桌用餐，桌上擺滿了烤串與餐點，氣氛看似相當融洽。照片曝光後，隨即引發熱烈討論，不少網友推測經紀人此舉是為了幫Angelababy爭取角色，希望能藉由與國際大導的合作，讓她的演藝事業起死回生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陸網瘋傳Angelababy經紀人與李安的合照。（圖／翻攝自微博）

除了經紀人與李安合照的傳言，Angelababy近日現身深圳，參加由廣電總局舉辦的藝德培訓班。據了解，該培訓班採全封閉式管理，學員禁止隨意出入，必須完成考試及學習報告，課程內容涵蓋藝德修養、政策法規等。Angelababy被拍到戴著鴨舌帽，打扮休閒，在培訓期間與其他學員合影時露出親切笑容，態度相當低調。

▲Angelababy正在上廣電總局舉辦的藝德培訓班。（圖／翻攝自微博）



Angelababy微博高達1.06億粉絲追蹤，過去代言無數，軟封殺解禁後，演出戲劇《相思令》、《漫影尋蹤》都獲得定檔播出，但昔日頂流氣勢仍有待恢復。如今她雙管齊下，一方面透過官方培訓展現正面形象，另一方面由經紀人接觸頂級資源，能否成功翻身重回巔峰，備受各界關注。