快訊／陳澤耀老婆生了！含淚發抖剪女兒臍帶…喜喊：Call me Daddy

記者陳芊秀／綜合報導

馬來西亞男星陳澤耀28日在社群平台開心報喜，宣布愛女「小雲寶」已於昨日平安誕生！他曬出一家三口的溫馨合照，感性分享初為人父的喜悅與緊張，更心疼老婆雲鎂鑫歷經試管嬰兒的艱辛過程，對愛妻告白：「真的太偉大，辛苦妳了。」

▲陳澤耀愛妻剖腹產生下女兒。（圖／翻攝自臉書）

陳澤耀在文中透露，女兒在媽媽肚子裡待了38週又5天，雖然早已決定剖腹產，但他仍難掩緊張，不斷反覆確認待產包、嬰兒座椅等細節，甚至在產前一晚焦慮到出門散步試圖平復心情。回想起妻子為了求子，經歷試管、動手術、打針取卵及植入的種種過程，讓他既心疼又佩服。

接著在昨（27）日下午三點，隨著女兒宏亮的哭聲響起，妻子感動落淚，陳澤耀則在一旁溫柔安撫並幫忙擦淚。他坦言，當醫生請他剪臍帶時，淚水已在眼眶打轉，但他強忍淚水，只為了成為妻女最堅強的依靠。直到事後獨自坐在走廊聽著女兒哭聲，才默默流下男兒淚。

陳澤耀興奮宣布：「從今以後我有了個新身份，Call me Daddy！」並Hashtag透露自己在手術室其實緊張到發抖。沉浸在喜悅之餘，他不忘關心時事，提到近期發生的水災和火災讓人心痛，祈願不要再有傷亡，展現暖男的一面。

