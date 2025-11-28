MAMA正式宣布「取消紅毯，照常直播」！　親列各國收看平台列表

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔宏福苑於26日發生大規模火災，造成至少83人罹難、279人失蹤。儘管當地正處於重大災難陰影中，原訂於28、29日於啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」仍將照常進行，但活動氛圍將大幅調整。

▲MAMA宣布取消紅毯，但典禮直播部分照舊。（圖／翻攝自Instagram／mnet_mama）



主辦方CJ ENM於28日宣布，原訂當天舉行的紅毯活動已緊急取消，並表示：「正式頒獎典禮不會變動，將按原定計畫進行並全球直播。」MAMA也在典禮流程中新增默哀環節，以悼念火災罹難者。

▲MAMA也整理了各國收看直播的平台列表。（圖／翻攝自Instagram／mnet_mama）



MAMA Awards是韓國代表性的K-POP年度盛事，每年因大規模舞台設計與首次合作舞台備受全球粉絲矚目。今年典禮將連兩天於香港啟德體育館登場，並透過Mnet Plus與各數位平台同步直播，香港旅遊發展局甚至將其列為今年下半年「六大Mega Event」之一。

然而，宏福苑火災的慘烈程度引發外界對典禮正常舉行的擔憂。火勢於26日下午爆發，香港行政長官李家超將事件定調為「重大災難」，全港消防及醫療力量緊急投入。根據《南華早報》報導，截至目前已有83人死亡，傷者中12人情況危急、29人重傷；消防隊亦有1人殉職、10人受傷。

在這樣的社會氛圍下，外界普遍認為典禮勢必調整形式。亞洲多家媒體報導指出，主辦方已承諾以「沉穩、尊重」的基調進行活動，並新增默哀橋段，以向罹難者致敬。雖然紅毯取消，典禮仍按計畫展開，多組韓國藝人已陸續抵港，主辦方強調將持續關注當地狀況，並以最高敏感度調整相關流程。