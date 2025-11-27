劉雨柔挑戰無後援帶女兒8天　「忙到半夜才能休息」吐心聲：好累

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔在2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口今年7月完成結婚登記，同月平安生下女兒「小花生」，平時會透過社群記錄生活的她，最近發文分享育兒心聲，有感而發表示：「好累，真的好累。」

▲劉雨柔曝育兒心聲。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露她最近展開一項挑戰：「自己一個人，無後援帶妹妹8天」。在這8天裡，當女兒在身邊時，幾乎都不會哭鬧，唯一會哭的時刻，只有在等不及奶瓶降溫那兩三分鐘，為此，劉雨柔表示：「說真的～成就感真的會爆棚，了解自己孩子的所有需求（訊號）之後，就再也不會手足無措，不知道該怎麼辦了。」

然而，劉雨柔也坦言，在這8天裡，除了要顧女兒，還要兼顧家務事、寵物、自己、工作，只能利用女兒小睡的空檔去完成。面對外界常說的「小孩睡就趕快跟著睡」，讓她忍不住反問：「我就問，怎麼睡！？」她透露，自己每天等到一切處理完時，都已經是半夜了，因此對於那些在有孩子後，還能「餐餐準時開始、手機永遠拿在手上玩」的人，感到不解及羨慕。

▲劉雨柔分享育兒日常。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

雖然感到疲憊，但劉雨柔表示她看到女兒的笑容，一切都值得了，並大讚女兒是「天使」，不但可愛、好帶、也很聰明，每天都對她笑嘻嘻。不過，她也透露，女兒最近開始出現「認人」情況，「好像這世界上除了媽媽，誰都不能靠近」，甚至把她的閨蜜和媽媽，「嚇到摸都不敢摸一下。」

【劉雨柔IG全文】

挑戰成功

挑戰自己一個人，無後援帶妹妹8天

一天24小時，就我們兩個大眼瞪小眼

但這8天下來，我自己是收穫滿滿

當孩子在我身邊，整天下來都不會哭

唯一哭的時候，只有等不及降溫那兩三分鐘

說真的～

成就感真的會爆棚

了解自己孩子的所有需求（訊號）之後

就再也不會手足無措，不知道該怎麼辦了

除了打理妹妹，所有家務事、寵物、自己、工作

也都能一一完成

利用妹妹小睡的每個空檔，把事情一件一件完成

家裡乾乾淨淨、工作持續進行、妹妹只管笑嘻嘻

好累，真的好累

有的人很喜歡說：「小孩睡就趕快跟著睡」

我就問怎麼睡

每天晚上哄睡妹妹之後，才開始整理自己

還有家裡每個細節的最後收尾

等到一切處理完畢，都已經是半夜三四點了

所以我很羨慕，也一直不理解

為什麼有些人有了孩子之後

還是能餐餐準時開始、手機永遠拿在手上玩

甚至每週都還能出門聚會、玩樂

這可能就要麻煩各位幫我解答了。

我的孩子很天使，每天跟我在一起都是這個表情

很可愛、很好帶、也很聰明

最近比較頭疼的就是『認人』很嚴重

好像這世界上除了媽媽，誰都不能靠近

把我閨蜜跟我老母，嚇到摸都不敢摸一下

總之～

這幾天下來，我跟孩子又更貼近一點了

天使的笑容，肯定是媽媽支撐下去的唯一動力