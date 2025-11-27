瑀熙遊美國又出事！　「毛帽、耳環憑消失在飯店」她曝疑點

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅瑀熙近來和老公飛到美國旅遊，不久前才分享夫妻倆遇到詐騙黑車的事件，沒想到，她27日再度遇到離奇狀況，透露東西在飯店房間中消失，損失金額大概3萬多塊，瑀熙為此無奈直說：「我真的是超級大衰人…唉，真的笑不出來。」

▲瑀熙在美國旅行頻出狀況（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙表示，她在三、四天前就把一頂名牌毛帽弄丟，當時以為是掉在外面。但後來在準備退房、清點最後行李時，她突然發現自己早上還放在洗手台的耳環不見了。和老公反覆搜尋房間後，還是沒找到，她才開始聯想到早前毛帽消失的事。

瑀熙說，更她起疑的是房務進出房間的頻率，「飯店是每兩天才打掃一次，但是昨天就已經有來過了，他今天早上的時候要來，然後我們就跟他說不用了、不用了，因為我們今天就要退房了，結果他下午自己跑來又掃了一次。」

▲瑀熙的東西在飯店房間中憑空消失。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙強調，在她出門前，耳環都還放在洗手台上，但她和丈夫回到房間後卻憑空消失。雖然事情疑點重重，但她也因為沒有證據，只能怪自己沒有妥善收好物品，也借此提醒網友提高警覺，入住飯店時務必妥善保管貴重物品。