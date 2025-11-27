aespa捐200萬助香港！　寧寧發聲祈福：願一切平安

記者王靖淳／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，消息曝光後不僅震驚全港，同時也引發各界關注，繼南韓SM娛樂公司及旗下男團RIIZE相繼捐款後，aespa稍早宣布向香港紅十字會捐出港幣50萬（約新台幣200萬），期盼能為當地救援工作注入及時雨，其中陸籍成員寧寧（寧藝卓）也發聲祈福，「願一切平安，為遇難人員默哀，致敬所有的消防員。」

▲aespa。（圖／翻攝自微博）

aespa透過微博官方帳號發文，開頭便沉重地寫道：「對於令人心痛的消息，我們深表關切」，接著表示將以團體的名義捐款。aespa希望藉由這份捐助，協助災民們度過眼前最艱難的時刻，「帶去一份力量，衷心祈願平安。」

▲▼aespa捐錢助香港，寧寧發聲悼念。（圖／翻攝自微博）

此前，aespa所屬經紀公司SM娛樂及師弟團RIIZE，分別向香港紅十字會捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元）、25萬（約新台幣100萬元），並透過微博官方帳號發聲，表示這筆捐款主要投入於支持火災現場的救援行動，以及受災民眾後續的「過渡安置、生活物資補給」等需求。

▲▼SM娛樂、男團RIIZE捐錢助香港救災。（圖／翻攝自微博）