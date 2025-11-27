MAMA照常舉行「宣布取消紅毯」！　典禮改預錄播出

記者王靖淳／綜合報導

香港大埔宏福苑昨（26）日發生五級大火，消息曝光後不僅震驚全港，同時也引發各界關注。為此，原訂28、29日於香港啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」照常舉行，不過稍早官方宣布取消紅毯，原定現場直播將調整為預錄播出。

▲MAMA將於明後天在香港舉行。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

綜合韓媒報導，MAMA官方緊急宣布，將調整典禮流程。其中，最受粉絲期待的紅毯活動確定取消，並特別增加了默哀時間，來向不幸罹難的亡者，致上最深切的哀悼。此外，官方表示，考慮到哀悼期，典禮預計將會延後播出。

「2025 MAMA Awards」相隔7年再度到香港舉行，官方透過聲明指出，考量目前香港大埔地區火災相關情況的嚴重性，在與各部門召開會議討論後，最終決定照常舉行。不過活動將以比原先氛圍更為低調、沉重的形式進行，並針對舞台、流程、頒獎內容進行全面性檢視。此外，27日已有多組藝人啟程飛往香港。

香港大埔宏福苑26日驚爆恐怖五級大火，惡火狂燒導致6棟建築遭殃，至少奪走55條人命。然而，這場悲劇中最令人震驚的，竟是高達31層的住宅大樓在火勢蔓延時，警報器完全靜悄悄，有住戶是靠家人打電話通知才驚險逃生，離譜疏失引發全港震怒。