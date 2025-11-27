閔熙珍法庭爆哭：我很冤枉！　強調沒操縱NewJeans：她們非常聰明

記者張筱涵／綜合報導

前ADOR首席執行官閔熙珍與HYBE之間的股東協議及認沽期權款項訴訟，於今（27日）在首爾中央地方法院民事合議庭第31部進行了第三次辯論庭審。閔熙珍親自出庭並在作證過程中情緒激動，數度落淚，坦露了在與HYBE衝突及隨後被解職中所承受的巨大精神壓力與不公感受。

▲閔熙珍。（圖／路透社）



在法庭上，閔熙珍對法官表示：「我精神上太痛苦了，所以不得不離開，對於這樣的我，他們還談論錢的事情，讓我感到非常憤怒和冤屈。」她強調自己有能力將旗下女團NewJeans打造為「世界級團隊」，並質疑解職的合理性：「我又沒有做錯什麼，為什麼要讓其他不相干的人也受到傷害？」她強烈主張自己是透明經營，卻在未獲任何解釋的情況下被解職，「根本沒有理由解僱我。」她透露，因不堪重負，最終辭去公司內部董事職務並行使了認沽期權。

針對外界對其涉及「非法接觸（tempering）」的質疑，閔熙珍反駁道：「我感到很冤枉，我質疑是否需要對與HYBE有關聯的媒體報導一一做出回應。」她同時堅決否認NewJeans成員Hanni出席國政監察是受她指示的說法，稱這是「侮辱性」的指控：「NewJeans的孩子們非常聰明，她們不是被人指使行動的孩子……我只是因為獨自前往的Hanni讓人心疼，只是想和她一起去。」

關於ILLIT被指控抄襲NewJeans的爭議，閔熙珍表示，最初是NewJeans的父母們向她發出抗議，詢問「為什麼我們的孩子沒有份？」她認為在同一家公司內部的複製行為是一種「蔑視」。她更爆料曾因此事向HYBE議長房時爀發送郵件，質疑：「把我帶進來，難道就是為了讓我被抄襲嗎？」

閔熙珍在庭上首次具體描述了房時爀議長招募她的經過。她透露，在2018年底離開SM娛樂後，房時爀便在兩天後（2019年1月2日）親自聯繫她，並執著地勸說她加入，甚至曾要求與她的父母通話，承諾「想讓您的女兒能夠做得好」，這是她當時選擇加入 HYBE 前身Big Hit的背景。

本次訴訟的核心焦點是閔熙珍行使的約韓幣260億元（約台幣6億元）認沽期權是否有效，閔熙珍方主張HYBE的終止合同通知無效，在此前提下行使的認沽期權有效。而HYBE方則反駁稱股東協議已於去年7月終止，因此認沽期權不具備效力，由於NewJeans專屬合約訴訟的一審中，部分KakaoTalk資料的證據能力已獲認可，外界預計這項判斷結果也將影響本次認沽期權的訴訟結果。法院宣布將在12月18日進行最後一次辯論，並預計在明年初公佈一審判決。