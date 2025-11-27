瑤瑤韓住宿遇房東擅自闖入！　「當場抓包爭吵」怕到什麼都沒吃

記者張筱涵／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）今（27日）於社群平台分享在韓國遭遇驚魂住宿事件，透露房東在未經同意的情況下擅自進入房間，引發衝突，最終由朋友陪同報案並在警方協助下連夜搬離。

▲瑤瑤現在人在韓國。（圖／翻攝自FACEBOOK／瑤瑤（黃喬歆））



瑤瑤表示，事件發生於11月19日晚間9點，她當時準備出門，卻意外發現房東以為她不在家便開門進入房間，突如其來的闖入讓她大受驚嚇，雙方其後還因此爆發爭吵，讓她不敢再離開房間，擔心只要外出，房東可能再度擅闖：「搞到晚上9點都沒吃東西在房間待了一天。」

▲瑤瑤決定直接搬離住處。（圖／翻攝自FACEBOOK／瑤瑤（黃喬歆））



慶幸的是，瑤瑤在韓國友人的陪伴下一起前往警局報警，並在警察的陪同下搬離住處：「也謝謝東廟派出所的警員們都很善良也很熱心～認真的幫忙檢查住處有沒有被安裝攝影機和詢問狀況～」不過因為房東已不在附近，她回警局作完筆錄後等後續消息。

▲瑤瑤在韓國友人陪伴下去報警。（圖／翻攝自FACEBOOK／瑤瑤（黃喬歆））



瑤瑤最後表示：「欸欸～～韓國房東真的不要鬧耶！！！雖然我不是住什麼高級飯店，但房子租出去了不隨意進入房客房間不是基本的嗎？怎麼還會讓我遇到這種事，真的歪歪，大家出門在外都要小心謹慎才好～～～」