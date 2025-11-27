ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
甄嬛父一聽流放地秒昏厥…揭秘清代地獄「寧古塔」　陳曉暴瘦引熱議

記者黃庠棻／台北報導

陳曉主演年末壓軸古裝大戲《大生意人》，一開播便氣勢如虹，不僅在央視播出達成史上最快收視破3的紀錄，開播後也空降台灣大哥大MyVideo本日戲劇排行榜TOP5，更被評論大讚「以稀缺商戰題材加扎實演技，成功做到收視口碑雙收。」

開播四集，陳曉飾演的一介讀書人「古平原」就上演讓觀眾心跳暴衝的「寧古塔逃出計」。劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光，古平原持令牌闖進修羅場，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」，引爆網友討論。

《大生意人》陳曉被流放的「寧古塔」其實並非一座塔，而是位於黑龍江境內的清代邊疆重鎮。經典戲劇《後宮甄環傳》中甄嬛父親聽到要被發配此地直接昏厥，就是因為寧古塔根本是清代真正意義上的「人間地獄」。

當地四季冰封，流放犯身帶枷鎖要徒步四個月才能抵達，途中凍死、餓死者無數，或是遭虎、熊等猛獸攻擊，就算活著抵達，還要當駐軍的奴隸做粗活、虐打成半條命，許多流放犯寧願自盡也不願發到寧古塔，古籍更形容「到了寧古塔，十個黃泉都不怕。」

《大生意人》首度大規模還原寧古塔，包含冰河決鬥、黑市人參交易、流放犯與地頭蛇的權力網、中途想逃卻遭追殺的血淚故事，讓觀眾第一次真正看見寧古塔「混亂、暴烈、原始」與「生命力」。

陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物弧光極大。陳曉透露「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」導演兼編劇的張挺也印證「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」

隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉感慨「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像得更多。」角色的痛感、成長與覺醒，使「古平原」迅速成為今年最具討論度的男主之一。

除了收視與口碑全面開花，《大生意人》也獲得陳曉圈內好友力挺宣傳，捧紅陳曉寫下《神鵰俠侶》等多部代表作的製作人于正率先在微博大力推薦「如果一部劇，故事我喜歡、演員我喜歡、製作人我也喜歡，那肯定得嚐嚐鹹淡！」並直呼期待《大生意人》「一飛沖天」。

而曾在《那年花開月正圓》合作的孫儷也甜喊「支持曉公主的《大生意人》」，引發網友熱烈討論；熱播古偶《折腰》的男主角劉宇寧則以歌手身分力挺，分享自己為劇集獻唱插曲《萬兩》，幽默寫下「旋律一響，黃金萬兩。」三人接力挺戲，被粉絲笑稱是「陳曉友情宣傳天團」，讓《大生意人》開播話題度再度推向新高。

《大生意人》講述書生「古平原」（陳曉飾）因陰謀被誣陷流放寧古塔，在冰天雪地中掙扎求生，意外捲入黑市交易、官商鬥法、各方勢力博弈。他從瀕死之人，一步步殺出重圍，憑智慧與魄力重返京城，在商戰與權謀中展開自己的逆襲。《大生意人》即日起在台灣大哥大MyVideo同步跟播中。

