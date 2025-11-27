快訊／金唱片「最新搶票時間」出爐！　票價、座位圖一次看　

記者翁子涵／綜合報導

南韓最具指標性的音樂頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards），明年1月10日將首度在臺北大巨蛋登場，今（27日）再度公布新一波演出陣容，包含女團BLACKPINK成員Jennie、男團ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、女團KiiiKiii，引爆粉絲高度期待，超級圓頂也釋出票價、座位圖和最新搶票時間，讓粉絲紛紛摩拳擦掌準備開搶。

▲金唱片票價和座位圖出爐。（圖／翻攝自超級圓頂）



稍早超級圓頂也公布票價，有$8980、$7980 、 $6980 、 $5980 、 $4980 、 $3980 、 $2980，原訂門票將在12月6日起售，今也宣布將調整時間至12月13日中午11點30分起售。

金唱片完整演出陣容出爐，有人氣女團IVE、LE SSERAFIM、男團ENHYPEN，還有才出道3個多月，就擁有高人氣的BTS師弟團CORTIS，男團NCT WISH、ZEROBASEONE、女團izna、組合ALLDAY PROJECT、歌手ZO ZAZZ，還有女團BLACKPINK成員Jennie、男團ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、女團KiiiKiii等共18組藝人。

而頒獎典禮已確定主持人為文佳煐、成始璄，並將邀請安孝燮、邊佑錫、宋仲基擔任頒獎嘉賓，出席名單可說是相當華麗，這次也迎來第40屆的重要里程碑，「金唱片頒獎典禮」首度登上台北最大規模的表演場館舉行，預告屆時將帶來更盛大、更難忘的音樂盛宴。

▲金唱片18組演出陣容。（圖／翻攝自超級圓頂）