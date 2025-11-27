B CRUSH才組團爆內鬨！　「最雷隊友出爐」他自首了

▲ B CRUSH出席一日店長活動。（圖／Soothe時氛提供）



記者翁子涵／台北報導

「B CRUSH不小心製造」由蝶香、洪暐、宰宰、彥四位成員組成，日前他們受邀擔任香氛品牌一日店長，蝶香在活動中與兩位粉絲一同調香，三人互相打氣、彼此鼓勵，情緒累積到最後感動落淚，讓周遭粉絲也都被觸動。

談到這次品牌主題「不完美卻更真實」，B CRUSH也大方分享自己的真實面，洪暐自認是完美主義者，「只要一點小錯誤都會卡很久。」彥覺得不完美反而讓他更像海綿，可以吸收更多新事物；宰宰則認為保持初心比追求完美更重要。現場被問到「團內最雷隊友票選」時，四人答案竟然完全一致，票數全都落在彥身上，本尊還搶先自首笑喊：「謝謝大家包容我！」

洪暐認證他是團裡的「呆萌代表」；宰宰爆料他玩遊戲時常冒出奇妙用詞、生活中又乖到不可思議；蝶香更重提經典糗事：「他上次台上彈吉他怎麼彈都沒聲音，結果只是忘記插線！」可愛的反差魅力讓彥順利拿下「B CRUSH隱藏開心果」封號。

談到2026年的目標，洪暐透露團體一直在持續創作，希望能推出更多新作品；彥希望有機會讓更多不同類型的觀眾認識B CRUSH；宰宰強調會把握每個創作機會，努力展現團名「不小心也很酷」的精神；蝶香則說即便不在同一個地方，團員們也會在群組裡集思廣益，期待早日帶來好消息。

