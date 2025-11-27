香港大火「親眼目睹祖母家遭燒毀」！　謝嘉怡痛曝現況

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔宏福苑於26日發生嚴重五級大火，火勢延燒超過16小時仍未完全撲滅，造成至少44人死亡、逾279人失蹤，為回歸以來最嚴重的大型火災之一，大批居民被迫緊急撤離。港星謝嘉怡亦在社群平台Instagram限時動態連續更新火場畫面，透露自己的祖母也居住於受災大樓，她親眼看著祖母的家在熊熊烈焰中焚毀，悲痛之情溢於言表。

▲謝嘉怡目睹奶奶的房子被燒。（圖／翻攝自Instagram／lisamarie_tse）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝嘉怡看到火災覺得很可怕。（圖／翻攝自Instagram／lisamarie_tse）

謝嘉怡先是在限時動態分享火場正面拍攝的畫面，只見濃煙竄天、綠色棚架外火舌不斷往上竄下：「Just horrendous（實在太可怕了）」。大火從建築外牆竹棚一路延燒，畫面震撼。隨後，她貼出深夜時分的火場照片，整片住宅群仍在燃燒，火光映照夜空，心痛寫道：「我向所有罹難者、受傷者與今天失去家園的人致上最深切的慰問與祈禱。今天我親眼看著祖母的家在烈焰中燒毀，真是令人心碎的一天。」

此外，謝嘉怡亦轉發了社區支援資訊，列出多個於火災後緊急開放的臨時避難及救援服務，包括青少年服務中心、社區會堂、教會、以及提供動物安置的團隊，呼籲民眾協助轉發，幫助需要援助的居民。

▲謝嘉怡分享相關救援資訊。（圖／翻攝自Instagram／lisamarie_tse）



宏福苑火警發生後，香港消防處已將警報提升至最高的五級警報，近千名消防與救援人員在場持續搶救。然而截至目前，仍有數百名居民失聯，生死未卜，整個香港籠罩在沉痛與不安氣氛之中。