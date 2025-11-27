大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

記者田暐瑋／綜合報導

大S過世將近1年，生前的善舉仍廣為流傳，一位大陸廣西的單親媽媽透露，因為女兒罹患白血病，急需一筆龐大的醫藥費，在絕望中向多位明星求助，最終只有大S主動回應並轉帳30萬人民幣（約132萬元台幣），讓這位母親相當感動。

▲大S生前救了無數病童。（圖／翻攝自微博）



一位女兒罹患白血病的單親母親透露，因為實在難以負擔如此龐大的醫療費用，走投無路下曾向數十位明星發送私信，但只有大S有回覆：「私信了那麼多人，只有她要了我的電話。」且二話不說就匯款了30萬人民幣：「專心給孩子治病，不夠再說。」

即便做了善事，但大S也不願被拿出來宣傳，讓這位媽媽相當感動，從得知大S過世至今，仍難以接受事實，「那麼好的人，為什麼啊，她給了我大女兒的第二次生命。」而這也並非單一案例，陸續有受惠者出面表示，透露她曾救了罹患結核病、妥瑞氏症的孩子，且不計較回報，只希望孩子能接受妥善的治療。

許多網友紛紛表達對大S的感動與懷念，「大S的善良讓人心疼，她從不求回報，只是默默地做著好事」、「為什麽最善良的人反而得到這麽匆忙的結局」、「大S的善良從不需聚光燈，卻是讓每個絕望的人相信光的存在」。

