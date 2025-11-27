香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔宏福苑惡火目前造成44死、279人失蹤。將於28、29日舉行的MAMA頒獎典禮是否照常舉行，是眾人關注的焦點，而今（27日）早上，預定出席的韓星仍照常出國。

▲MAMA今年將於28、29日在香港舉辦。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）



MAMA將於28、29日在香港啟德體育園主場館舉行，這也是相隔7年再次到香港舉行，門票已經從10月開放購票，且11月14日就可以開始取票。不過因為香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，許多南韓網友都在討論典禮是否取消會比較恰當，但主辦方Mnet沒有特別回應，今天早上可見ALLDAY PROJECT、Stray Kids和IVE現身仁川機場，因此目前預計活動會如期舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼IVE今天早上現身仁川機場前往香港。（影片／取自YouTube／Spinel CAM，如遭刪除請見諒）



▼Stray Kids今天早上現身仁川機場前往香港。（影片／取自YouTube／Spinel CAM，如遭刪除請見諒）



▼ALLDAY PROJECT今天早上現身仁川機場前往香港。（影片／取自YouTube／Spinel CAM，如遭刪除請見諒）



另外，這次MAMA頒獎典禮，不單單只是K-POP活動或單純為了替香港新建的大型場館做宣傳，而是香港政府為推動「亞洲文化樞紐」計畫的一部分。雖然CJ ENM也參與其中，但核心推動者其實是香港，並由官方主導相關資源與政策。

今年5月與9月的相關報導也證實，MAMA被納入香港政府打造「亞洲活動之都（Event Capital of Asia）」的主要項目之一。香港旅遊發展局在活動中將MAMA與「香港美酒佳餚節」、「國際龍舟賽」、「香港單車節」、「香港跨年倒數」等六大Mega Event一同介紹，視為同級的重要國際活動。

而主辦場館啟德體育園為最新落成的大型演出空間，香港方面也表示，希望其成為MAMA與大型K-POP演唱會的國際據點。

從已公布的名單可知，28日將由朴寶劍擔任主持人，陣容為ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS、YEONJUN。

第二天典禮於29日舉行，將由金憓秀擔任主持人，陣容為aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-Dragon（權志龍）、IDID、izna、KickFlip、Kyoka（山本恭華）、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER （TXT）、ZEROBASEONE、WING（BEATPELLAHOUSE）。

而這次頒獎嘉賓也話題性十足，奧斯卡影后楊紫瓊和影帝周潤發最受矚目，還有高允貞、魯常泫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、趙雅頓、安恩真、安孝燮、李光洙、李到晛、李洙赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度練、全余贇、曹世鎬、曹柔理、曹瀚結、朱智勛、車珠英、崔代勳、李惠利等人。