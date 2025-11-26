被突襲告白：你愛我嗎？　魏如萱心臟爆擊...神仙合體全場瘋了

▲魏如萱邀請陳綺貞擔任嘉賓。（圖／好多音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后魏如萱22日於上海盛大舉辦《怪奇的珍珠》巡迴演唱會，魏如萱先妙語如珠地暖身：「手機準備好喔，你們綺待嗎？我也好綺（期）待！」就在音樂響起的下一刻，陳綺貞升上舞台，全場尖叫聲爆棚，2人相隔11年再次合唱陳綺貞寫給魏如萱的〈在不確定的世界裡〉，瞬間轟動全場。

▲▼魏如萱開心能與偶像陳綺貞合體。（圖／好多音樂提供）



魏如萱也激動直呼：「站在她旁邊我快石化了啦！」陳綺貞則在台上真誠吐露：「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的或是屬於我和魏如萱的歌。」面對偶像站在身旁，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」並笑稱：「這是珍珠巡第六場，因為有綺貞，所以今天這場叫做「怪綺的貞珠』！」現場瞬間大笑。

更令人驚喜的是，陳綺貞接下邀請後，發現〈香格里拉〉不論曲調或是歌詞的畫面感都非常適合跟〈旅行的意義〉銜接，於是提出兩首接著唱的想法，唱到「說不出你愛我的原因」一句，陳綺貞突然轉頭問：「你愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」並主動緊緊抱住陳綺貞。



此外，魏如萱更在演唱會尾聲拋出驚喜，宣布全新巡演〈怪奇的珍珠〉台北旗艦場2026年2月7日、2月8日台北小巨蛋，雙日齊發，她信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並加碼透露，嘉賓也都想好準備好了。魏如萱〈怪奇的珍珠〉台北旗艦場於11月29日中午12點於KKTIX正式開賣。