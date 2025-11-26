陳文茜才宣布停止免疫療法　揭主治醫師藏1年真心話

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜因罹患黑色素癌第4期，後來透過免疫治療、光子刀等治療方式對抗病魔，日前她以「自行宣告康復」為題在臉書發文，向外界宣告自己決定停止免疫療法。為此，今（26）日深夜她再度發文，透露台大癌醫中心院長終於向她吐露了藏了一年的真心話。

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜透露，去年她在檢查時發現，自己得了黑色素腫瘤第四期，當時病情已從肺部轉移至肝、骨盆甚至腦部，楊院長向她坦承，接受她這位病人是很大的挑戰，因為存活率不到10%，在翻遍相關醫學論文後，發現由肺部出現黑色素腫瘤的案例極其罕見，甚至可以說是「台灣第一例」，讓陳文茜忍不住自嘲自己是「外星生物」。

儘管病情棘手，但楊院長並未選擇轉診，而是親自治療。陳文茜透露，由於她本身是自體免疫系統患者，使用免疫療法，極易引發免疫風暴。事實上，她在進行第三輪治療時，就曾出現輕微心肌炎的驚險狀況。然而，為了鼓勵她繼續工作、激勵其他癌友，醫師甚至說服心臟腫瘤科醫師陪同她前往電視台錄影，以便必要時緊急現場急救。

▲陳文茜宣布停止免疫治療。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

經過一年的抗戰，陳文茜她表示，目前體內的癌細胞已暫時奇蹟般殺光，因此她才敢對外自行宣告康復。不過，她也謹記醫師的叮嚀，強調這並不代表停止所有治療，因為免疫療法的後遺症仍持續攻擊她的肺與胰臟，她仍需服用大量類固醇及治療糖尿病藥物，並每個月密集回診。