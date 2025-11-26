男團振永遭「恐怖情人」跟蹤！　私生飯從10樓陽台丟狗嚇瘋

▲ 振永《回到20歲》飾演娛樂公司的理事及天才製作人「丹尼爾」。（圖／中天娛樂台提供）



記者翁子涵／台北報導

韓國奇幻愛情喜劇《回到20歲》近期播出，由「國民媽媽」金海淑帶領兩位實力派演員鄭知蘇、振永一同主演，該劇講述70歲老奶奶一夕之間年輕50歲，成為20歲的花漾少女，也讓她把握機會，完成年輕時沒能一圓歌手夢的遺憾。這部劇改編自10年前的同名經典電影，也著重描繪韓國偶像出道過程的辛酸，過去以偶像男團B1A4出身的振永，在劇中所飾演的「丹尼爾」曾是人氣組合的隊長，擅長作曲、製作等，後來因為另有隱情，而退居幕後成為娛樂公司的理事及天才製作人。

▲振永大展精實身材。（圖／中天娛樂台提供）



《回到20歲》中振永在成為製作人之前曾是人氣偶像，卻因被瘋狂粉絲騷擾，不僅擅闖宿舍，還偷竊手機、非法複製、違反通訊法規，甚至查到他預訂的航班，還一路尾隨他至國外飯店，就在大家譴責這位惡意的跟蹤狂，在報警舉報後，卻出現大反轉，振永居然承認與跟蹤狂交往，甚至為此退出螢光幕，在這背後其實有著不為人知的內幕。

而7年後原以為生活一切安然無恙的振永，再度遇見跟蹤狂，當被對方跟進廁所時，振永也回想起過往的恐怖遭遇，宛如「恐怖情人」的跟蹤狂，竟瘋狂的把另一半的寵物狗從10樓陽台摔下去，因此離婚回國，這樣的劇情讓網友入戲，並相當擔心振永在《回到20歲》與跟蹤狂再度相遇，究竟會遭遇什麼更恐怖的事。

▲《回到20歲》改編自同名經典電影在台播出。（圖／中天娛樂台提供）



振永除了展現精湛的演技，更大秀肌肉並受到好評，提到那場戲時，振永表示有看到觀眾的留言，大家的認可讓他感到相當自豪，更謙虛地說：「拍攝燈光很好，所以拍出來的畫面也好。」而他也為了展現最佳狀態，在飲食和運動都下了不少苦功，「我攝取大量蛋白質，每週去健身房六次。」一開始是自主鍛鍊，但成果不如預期，於是決定請私人教練，「我開始每週六次請私人教練來上課，我在教練眼裡可是VIP。」



而鄭知蘇在《回到20歲》飾演挑戰成為女團出道的練習生「吳杜莉」，為了要像偶像一樣擁有夢幻的身材，她吃了不少苦頭，「我很難控制體重，即使拍戲時不吃東西，還是很容易長胖。」不僅飲食控制，劇情裡更有練舞的體力戲，讓她相當吃不消，「因為要穿舞台服裝，我本來就吃得不多，拍這部戲的時候更是要吃得更少。」對於這樣高強度的挑戰，讓她笑稱：「我真的沒辦法當偶像了。」

