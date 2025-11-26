黃沐妍挺孕肚首露面！預約「產後3個月跑全馬」　趕年前辦婚禮：幫外婆圓白紗夢

記者蕭采薇／台北報導

黃沐妍日前證實已於10月中旬登記結婚，也公布懷孕好消息。26日她出席公益活動首度受訪，透露9月中拍攝微電影時就已經懷孕，連導演葉天倫都是到記者會這天才知道消息。黃沐妍透露預產期在五月中，「生完小孩後就會去跑八月底的波士頓馬拉松，我已經報名了！」

▲范逸臣、黃沐妍出席《你說，我想聽》公益短片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

導演葉天倫拍攝公益短片《你說，我想聽》，邀請影后陳淑芳、黃沐妍、范逸臣和鍾倫理，希望喚起大眾關注、傾聽、鼓勵與陪伴「憂鬱長者」。黃沐妍在短片中飾演現代舞者，她笑說：「還好導演要我跳得很優雅，如果是街舞可能就不行。」

黃沐妍也在記者會上感性透露，年初有家族長輩過世，外婆因此很難過，也在聊天過程中，外婆意外透露「這輩子沒穿過婚紗」。黃沐妍邊哭邊說：「想完成外婆的心願，讓外公、外婆在我婚禮上穿白紗。」

▲黃沐妍宣布懷孕後首度現身，聊到外婆的心願時忍不住掉淚。（圖／記者林敬旻攝）



她受訪時也透露，因為外公已經90幾歲，想說不要再等，會在明年農曆年前舉辦婚禮，預計是在一月。至於白紗，會選擇「很澎的裙子」，但一旁陳淑芳說：「（有肚子）也沒關係啊！」黃沐妍也轉念：「好像也會滿好看的，以後還可以讓小孩知道他有參與，畢竟我都沒參加過我爸媽的婚禮。」

▲陳淑芳、導演葉天倫出席《你說，我想聽》公益短片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

葉天倫也笑認，自己「帶子功力」很強，之前合作陳怡蓉、周幼婷，都是在拍攝期間就有了小孩，然後便轉頭對一旁的陳淑芳說：「妳可能是下一個結婚的喔！」陳淑芳也接招下說：「那就承你吉言囉！」也對旁邊范逸臣說：「祝福是全面性的。」而與田中千繪穩定交往17年的范逸臣也鬆口：「不好說不好說！未來都是不一定的。」