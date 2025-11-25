ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
中日關係緊張　鄭伊健12月東京演唱會突取消

▲▼鄭伊健《run新聞》錄影側拍。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭伊健原訂12月5日在東京舉行演唱會，主辦單位25日宣布取消。（資料照／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

港星鄭伊健原訂於2025年12月5日在東京舉行《EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025》演唱會，但主辦單位25日突然宣布因「不可抗力因素」取消，引發大批早已購票、訂妥機票與住宿的粉絲不滿。這場久違的日本演出原本備受期待，如今臨時喊卡，使不少支持者的行程全被打亂。

鄭伊健此次日本演唱會原已歷經多次變動。活動最初規劃在橫濱太平洋會館國立大廳舉行，後於10月24日更改場地至東京惠比壽 The Garden Hall。今日主辦單位「G Music（HK）Ltd」及寰亞旗下「Lam & Lamb Entertainment Ltd.」再度在社群平台發布通知，證實整體活動正式取消。



▼鄭伊健的日本演唱會取消。（圖／翻攝IG／lamnlamb）

▲▼鄭伊健取消日本演唱會。（圖／翻攝《星島日報》）

主辦單位於公告中向粉絲致歉，強調感謝外界長期對鄭伊健的支持，對造成期待落空深感抱歉，也請已購票觀眾留意日後公布的退款方式。主辦方指出，退票細節仍在調整，待確認後將於官方網站及各售票頁面公布，並提醒粉絲妥善保存票券。

這場演出因是鄭伊健久違在日本開唱，許多粉絲早在消息公布後便搶票成功，不少人甚至提前安排好機票、住宿準備赴日支持偶像。但隨著取消訊息出爐，歌迷紛紛在網路留言表示失望，抱怨行程受影響且得再花心力處理演唱會票券、機票與住宿等退費事宜。

另有部分網友將本次取消與近期中日關係緊張、演出活動頻頻受影響的背景聯想在一起，不過主辦單位並未進一步說明相關細節，僅強調因不可抗力而取消活動，盼外界理解。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

