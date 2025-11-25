曾敬驊烤地瓜、柯煒林騎三輪車！《大濛》破億「超狂票房公約」曝光

記者黃庠棻／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮日前完美落幕，電影《大濛》獲得四座大獎，以及一座觀眾票選獎，成為本屆最大贏家，本片也在近期舉行口碑場，獲得許多觀眾好評，在正式上映前於25日舉辦首映會，導演、監製與主演群紛紛分享電影即將上映的心情。

▲《大濛》舉辦首映會。（圖／記者黃克翔攝）

導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈率領演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲出席《大濛》首映會訪問，他坦言大概一個月前，本以為這部片只能賣個300萬，甚至覺得這部片只有自己與葉如芬、李烈會喜歡，結果口碑場討論度熱烈，才讓他稍稍鬆了一口氣，直呼「最近比較沒那麼焦慮了」。

▲《大濛》舉辦首映會。（圖／記者黃克翔攝）

被問到票房公約，葉如芬笑說如果破5億，那她願意跟李烈一起穿上9m88在電影中的戲服跳大腿舞，陳玉勳則開玩笑表示要減肥5公斤，最後劇組你一言我一語，決定請柯煒林騎三輪車、曾敬驊與劉冠廷烤地瓜、方郁婷炸油條，每一個細節都是劇情的內容。而柯煒林被問到是否有票房壓力，他維持一貫幽默感直呼「沒有，那是大人的事，不關我的事。」

▲《大濛》9m88、方郁婷、柯煒林。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷也在《大濛》中飾演飛賊「高金鐘」一角，該角色有真實的原型人物，回憶拍攝當天自己定完妝就被抓去拍照，雖然是一位通緝犯，但被要求「要笑開心一點」，沒想到成果照拍完後意外跟本尊長得相似。而劉冠廷在片中造型帥氣，還遭到柯煒林嫉妒直呼「原來可以不用那麼髒喔？」

▲《大濛》 劉冠廷、曾敬驊。（圖／記者黃克翔攝）

金馬62上開頭短片上，張孝全對著穿著《大濛》角色衣服的曾敬驊說道「吃蕃薯的給你拿」，也意外呼應最後他奪獎。對此，曾敬驊笑說自己有看到網友在討論這一段，但他講感言落淚的影片至今不太敢點開，坦言馬上有新的計劃要展開，就連臉上的鬍子沒有刮都是「有原因的」。

▲《大濛》 劉冠廷、曾敬驊。（圖／記者黃克翔攝）

隨著曾敬驊奪下金馬獎，過去他的高中導師也忍不住貼出他以前的舊照分享，就連母校都貼出公告恭喜他，他聞言驚訝直呼「他（班導）有發文喔？」害羞表示「好羞恥喔」，並表示之後自己會去找來看，目前金馬獎座放在家中，而網友關心的「帶爸媽出國玩」，他則表示「沒有問，我們都聊一些平常的事，等之後忙完再討論」。