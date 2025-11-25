林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

記者蔡宜芳／綜合報導

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）在年初曾被爆出新戀情，對象是小20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），當時其經紀公司僅回應「重心放在音樂上」，並未正面回應。不過，近日再度有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，而女方身分也再次被指明是七七，掀起網友熱議。

▲林俊傑在今年2月曾與七七傳出緋聞。（圖／翻攝自林俊傑IG、七七小紅書）

爆料網友表示，自己在洛杉磯巧遇林俊傑，當時對方身邊還有一名身材高挑的長髮女子，兩人身穿棕色上衣配白褲子的情侶裝。雖然照片只有背影，但不少網友都猜測女方應該是年初被爆出來的緋聞對象七七。

▲網友稱在美國巧遇林俊傑和一名女子穿情侶裝逛街。（圖／翻攝自微博）

據悉，七七家境優渥，在東京、西雅圖、紐約等地都擁有豪華房產，林俊傑去日本時也都是住她的房子。一名自稱是七七母親好友的人士表示，七七是繼承了母親留下的龐大遺產，而其父親也是大陸知名上市公司的老闆。

▲七七被傳家境優渥，坐擁多個房產。（圖／翻攝自小紅書／七七Annalisa）

根據《周刊王CTWANT》報導，林俊傑在今年2月爆出與七七交往後，並未正面回應戀情，而其經紀公司僅表示：「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！現在的狀態就是把身體養好，希望感冒盡快痊癒。」