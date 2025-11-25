施柏宇生病請假…被抓包「跑去跟女友約會」　劇組發聲：態度良好

記者黃庠棻／台北報導

男星施柏宇憑藉《想見你》爆紅，近期還到南韓與車太鉉合作，沒想到卻遭爆拍戲期間聲稱請病假，結果被工作人員抓包其實是與女友在大街上約會，被認為工作態度不佳。稍早，《微醺大飯店》劇組也在社群網站上發聲明作出澄清。

▲施柏宇主演影集《微醺大飯店1980s》。（圖／一念電影提供）

《微醺大飯店》劇組聲明表示「近日部分媒體提及本劇演員施柏宇先生『影響拍攝進度』等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇先生自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！」

據了解，施柏宇上半年拍攝一部大製作台劇，有許多動作戲挑戰，因拍攝時場地不通風，他一度暈倒，劇組緊急叫救護車將他送急診治療。事後他向劇組告假，還表示要幾天時間休息復原身體。劇組也不時關心施柏宇身體狀況，且只差他最後一個鏡頭就能告一段落，但他都表示仍需休養，最終只好改拍其他鏡頭代替。

▲施柏宇。（圖／高雄電影節提供）

怎料，施柏宇其實送醫後兩天，就被工作人員目擊與女友約會，指出他精神狀況都看起來很好，回報之後也讓劇組很生氣，表明不願再與他合作。但如今《微醺大飯店》劇組跳出來澄清爆料，還稱讚施柏宇敬業。