金曲雙歌王神仙合體！　蛋堡跨語系合作學長太狂

▲▼蘇明淵邀請蛋堡合作新歌。（圖／蘇明淵、蛋堡提供）

蘇明淵邀請蛋堡合作新歌。（圖／蘇明淵、蛋堡提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲台語歌王蘇明淵將於年底推出新專輯《主題歌》，首波主打〈辯護〉邀來金曲華語歌王蛋堡跨語系共演，台語歌王與華語歌王的組合，引爆歌迷熱議，歌曲由蘇明淵、爵士藍調吉他手張志宇與蛋堡共同製作，靈感源於蘇明淵律師職涯的日常觀察：「法庭上有攻防，音樂裡也有辯護。」作品以「律師與當事人」的對話為軸，將台語R&B的與Hip-Hop的節奏語感交織，也折射出生活裡的現實辯詞。

▲▼蘇明淵和蛋堡是同校學長學弟。（圖／蘇明淵、蛋堡提供）

▲蘇明淵和蛋堡是同校學長學弟。（圖／蘇明淵提供）

蘇明淵笑著說：「我知道蛋堡是我台南一中的學弟，又非常喜歡他的作品。其實有點緊張，怕被打槍。沒想到他聽了〈辯護〉的demo後，不只答應，還親自參與詞曲創作。」蛋堡也回憶：「那時候學長傳給我一個demo，我先用取樣的方式做出我想的編曲節奏，再自己加上rap，做出一個版本。我當時堅持自己的段落要有嘻哈感，對節奏吹毛求疵，結果學長笑著說：『乾脆讓你一起當製作人好了』。」

錄音現場的氣氛像一場輕快的法庭辯論，蘇明淵、蛋堡、張志宇三人皆出身名校，兩位台南一中校友與一位台中一中畢業生，錄音間除了音樂討論，還因「哪間才是一中正宗」而引發幽默攻防，最後以「台南一中兩票勝出」收場。蘇明淵說：「〈辯護〉不只是律師替當事人辯護的故事，更是關於被誤解、被標籤的人如何在社會裡為自己發聲。蛋堡的參與讓這首歌在批判與自省之間找到一個平衡。」
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蘇明淵蛋堡

【臺灣最美風景是人】路過騎士幫擋車！陪行動不便伯伯過馬路

