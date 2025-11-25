男團FEniX回來了！　「南法街頭嗨跳」帥到遊客暴動

▲男團FEniX遠赴南法拍攝新歌MV 。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團FEniX華麗回歸，發行第三張專輯《參》，首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉更斥資500萬、飛行9900公里前往南法拍攝，更前往尼斯馬塞納廣場、芒通老城區進行拍攝，，而在芒通老街區熱舞的時候，由於5個男孩都非常醒目，再加上有大批的工作人員，有不少歐洲當地居民、遊客都駐足觀賞，在表演結束後報以熱烈掌聲，並熱切詢問FEniX的身分，「他們真的很友善，讓我們可以更有自信跳舞。」

▲▼男團FEniX熱力舞蹈吸引遊客駐足。（圖／華納音樂提供）



值得一提的是，有2位當地女士得知他們是來自台灣的偶像男團之後，主動邀約團員們上她們的遊艇拍攝，才讓FEniX很幸運的登上美輪美奐緻且造價上百萬的遊艇拍攝新歌MV，「遊艇的夾板都是原木的，他們唯一的要求就是我們不能穿鞋子，所以大家可以看到大家其實都沒穿鞋子。」這場美麗的邂逅也讓FEniX意外出航可以徜徉在地中海的美景之中。

浦洋向來被稱為團內的「爆汗王」，每次跳舞表演時，頭髮都像下雨一樣狂流汗，所以這次前往南法拍MV時也特別準備兩大包的紙巾，沒想到完全沒派上用場，浦洋在舒適的地中海型氣候竟然完全沒流汗，讓其他團員笑稱「這裡的氣候真的非常適合浦洋」。至於向來酷帥的MAX，也受到南法的溫暖陽光、小鎮風情影響，臉上更是時常掛著笑容，難得展現溫暖面貌。

