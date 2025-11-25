黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去！開罵78字：我看不起你

記者潘慧中／綜合報導

黃子佼涉及持有2259部未成年青少年性影像影片，二審於25日宣判，他獲改判1年6月、緩刑4年，引發社會譁然。對此，嚴立婷也在社群網站轉發相關報導直接痛斥：「我看不起你！」

▲嚴立婷火大開罵黃子佼。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



看到報導稱黃子佼說「我不懂法律，但我懂被害人的痛」的時候，嚴立婷滿頭問號，「懂受害人的痛？然後你擁有2259部片？DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT?」

▲看到黃子佼的說法，嚴立婷真的滿頭問號。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



不只這樣，嚴立婷還在Instagram限時動態直言，「用錢撫平傷痛，我看不起你」，並在右下角附上一個火冒三丈的表情符號，顯見她看完黃子佼說的話有多麼生氣。

事實上，黃子佼的律師24日在宣判前一天突發聲明宣稱，已經和「全部被害人」和解；但本案一審認定共47名被害人，其中35人均為10到17歲的女童與少女，她們被迫拿著個資的紙張被拍下性影像，經過追查後確實能找到被害人，進行和解，但檢警無從追查到其餘的12名受害者，當然也無法談和解。此部分與黃子佼律師說法有出入。

▲黃子佼私藏未成年性影像案，二審獲得改判。（圖／記者黃國霖攝）



