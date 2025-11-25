祈錦鈅離婚原因曝光　「被身心壓力壓垮」　已完成離婚手續

記者葉文正／台北報導

祈錦鈅2023年與交往不到半年的圈外男友A先生閃婚，卻在今年5月被爆婚變，她25日清晨接連發文，並寫下「我們的人生終將沒有彼此」，婚變傳言再度甚囂塵上，對此她承認已經離婚完成，並完成離婚手續。

▲祈錦鈅邁向新的人生。（圖／翻攝臉書）

祈錦鈅感謝大家關心，她無奈表示：「過去那段時間的確是我人生比較辛苦的一年，主要是身心壓力比較大，加上需要一邊照顧孩子、一邊重新適應新的生活節奏，所以心力上比較吃重。這些屬於個人階段性的調整，並沒有特別的事件需要往外延伸或放大。」

▲祈錦鈅之前還到花蓮當鏟子超人。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

祈錦鈅提到關於婚姻的部分，「我和他是和平分開的，離婚流程順利、也依照法律程序完成。後來也都像家人一樣的相處雙方家庭都給予小孩很多愛，不存在比較，我們彼此尊重對方的人生安排，因此不會再公開細談過程或細節，也希望小孩長大的快樂、在好的環境包含心靈環境。」

她也透露，財務與生活相關的安排也都在離婚時妥善處理了，其實一開始也沒有過多牽扯，但也不想讓外界擔心，目前我的工作和經濟狀況都持續在努力，生活一直積極投入各項事業。

祈錦鈅並說，「最重要的是，孩子的需求永遠優先，我們也都以孩子的健康成長為共同目標。完全想要把重心放在生活、事業、孩子的成長教育上，清官難斷家務事，所以牽扯到他的家庭我也不想多談，只希望未來我也能有更好的發展。」