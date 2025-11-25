ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
八點檔演到串流劇！江宏恩《太陽》演技大爆發…暖爸崩潰復仇網淚崩

記者陳芊秀／綜合報導

懸疑台劇《如果我不曾見過太陽》近期在串流平台熱播，一度登上Netflix單日榜冠軍，劇中直指校園霸凌與性侵的暗黑題材，讓觀眾心情沉重。其中飾演受害女學生父親的八點檔男星江宏恩，精湛演技深獲好評。而他近日也在社群平台發文分享演出心得，引發廣大網友的共鳴與迴響。

▲▼八點檔男神江宏恩接純串流劇《如果我不曾見過太陽》，精湛演出深獲好評。（圖／翻攝自臉書）

▲一直活躍八點檔的江宏恩，罕見接演純串流劇《如果我不曾見過太陽》，從暖爸到崩潰演技大爆發。（圖／翻攝自臉書）

江宏恩是台灣黃金戲劇時段八點檔的一線演員，繼2022年客串《媽，別鬧了！》，這是第一次接演純串流劇集。他透露是在兩年前接拍《如果我不曾見過太陽》，飾演李沐的父親，戲裡得知女兒受到傷害，從暖爸變成復仇父親，情緒轉折相當大。他發文談及詮釋「江爸」的心情，「似乎秒懂了一個當爸爸的心情和一個女兒在爸爸心中的重量和無可取代的地位」，形容爸爸可以是女兒身邊的「耍寶大玩伴」、「24小時待命的7-Eleven」供給一切，更是「拿命來捍衛妳的終極保鑣」，對爸爸而言，寶貝女兒的一顰一笑、一舉一動，是父親的天與快樂回味，更是最滿足的財富。他坦言看完這部戲的播出，「喜怒哀樂都是滿滿的，有時候甚至就入戲了難過或感動或跟著甜……」，演完角色後會一再回想回味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼八點檔男神江宏恩接純串流劇《如果我不曾見過太陽》，精湛演出深獲好評。（圖／翻攝自臉書）

▲江宏恩、陳孝萱劇中演夫妻，原本是歡笑不斷的家庭，後半段因重大變故情緒崩潰。（圖／翻攝自臉書）

而江宏恩的演出深獲好評。飾演「江媽」的陳孝萱也來留言：「我們江家的大哭包，總是能給女兒和江媽媽最滿的愛與情緒。」觀眾想起他《飛龍在天》的「黃飛龍」，紛紛形容「黃飛龍氣炸了」、「飛龍真的好會演」，更有人留言祝福：「真的好希望在未來的金鐘舞台上看到你！八點檔我超愛，但你絕對值得更能凸顯實力、更高層次的舞台！你的演技，是該被大場面看見的！」

除了對江宏恩演技的讚賞，網友也因劇中沉重劇情而感到揪心。網友留言「去房間關窗戶，看到女兒的照片，那段的眼淚 連我都被帶入」、「雖然戲份不多，但每次有你的出場都會瞬間被你的演技抓住。正確來說我都會瞬間忘記這是戲，好像在看紀錄片般見證這一家子遇到巨大變故的悲怒哀慼的過程」。還有人稱讚「找你演爸爸真的好適合，且你跟李沐有父女臉，真的很像一家人」、「江爸演得太厲害了，看到這集我掉眼淚」。

▲▼八點檔男神江宏恩接純串流劇《如果我不曾見過太陽》，精湛演出深獲好評。（圖／翻攝自臉書）

▲《如果我不曾見過太陽》曾衝上Netflix日榜第一。（圖／翻攝自臉書）

江宏恩

