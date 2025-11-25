小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙 爸媽恩愛依偎全被拍

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）育有三個女兒，其中二女兒Lily清新脫俗的外貌令人印象深刻。近日格外引起討論的是，Lily終於滿18歲啦！盛裝出席生日派對的模樣，至今已吸引近6萬人朝聖按讚！

▲Lily穿超仙慶祝18歲生日。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）



照片中，只見Lily穿著一件白色長洋裝，細肩帶搭配大面積的披肩式設計，讓鎖骨線條更顯精緻，散發低調又迷人的魅力。洋裝的布料柔軟垂墜，在燈光下呈現輕盈光澤，整體版型簡約又不失氣質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lily越來越漂亮。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）



除此之外，Lily還上傳與奶奶、爸媽一起用餐的照片，雖然不確定是否為近期所拍的合影，但都能感受到家人在她心中的份量。最後一張照片則是三姊妹的童年照，「18, filled with love」，字裡行間都流露出她對家庭成員滿滿的愛。

▲▼Lily分享和爸媽、奶奶一起用餐的照片。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）



值得一提的是，大姊Elly也在社群網站PO出與Lily小時候的合照，獻上祝福，「希望妳能永遠保持妳善良又勇敢的個性，我永遠是妳最大的supporter！」小妹許老三同樣拼貼了許多張兩人的童年合照，並稱讚Lily是世界上最棒的姊姊，「跟妳一起長大太有趣了！」

▲▼Lily分享三姊妹的童年照後，收到大姊和小妹的生日祝福。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

