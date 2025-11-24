41年超仙嫩照被說「撞臉子瑜」！白冰冰深夜仔細比對：我略帶鄉土氣

記者潘慧中／綜合報導

南韓女團TWICE出道10年首次來台開唱，子瑜終於帶著成員們回到家鄉，立刻在各大社群平台引爆討論。沒想到，有網友翻出白冰冰41年前的嫩照驚呼兩人撞臉，她得知後也在24日凌晨回應了。

▲白冰冰回應被網友說41年前舊照「撞臉子瑜」一事。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰）



白冰冰除了恭喜TWICE演唱會大成功，也主動提起網友最近常將兩人的外貌做比較一事，「這幾天不斷的被稱讚我們兩人撞臉，並且說41年前的我，仙氣爆棚！」對此，她謙虛感謝眾多網友的青睞。

▲▼白冰冰多年前的舊照被挖出來。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰）



白冰冰說，經過仔細比對後，她認為子瑜「美貌加上自帶巨星的氣場」，這是當年的自己完全不能相比的，「從貧困鄉村努力蹦出來的我，還略帶些鄉土氣。」

同樣都在外地打拼，白冰冰表示「我就是不如子瑜的堅強與韌性」，回憶起當年赴日受訓未能堅持到底，她更坦言「日本的受訓半途而廢，以致後半輩子增添了好多艱困與血淚」。

▲▼子瑜最近首度和成員們回台開唱。（圖／翻攝自Instagram／thinkaboutzu）



看到子瑜努力多年終於綻放巨星光芒，白冰冰深感敬佩，「祝福她，以及TWICE一直扶搖直上，成為世界最閃亮的巨星！」最後她也不忘感謝網友的鼓勵，「讓平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外貌形象。」

白冰冰臉書全文：

恭喜世界「漂亮寶貝」周子瑜回饋故鄉的演唱會大成功！

這幾天不斷的被稱讚我們兩人撞臉，並且說41年前的我，仙氣爆棚！

真感謝網友的青睞，其實我自己仔細的比對之下，覺得青春洋溢的子瑜，經過練習生的嚴格訓練，美貌加上自帶巨星的氣場。

而當年的我，實在不能比，從少不經事的表情可以看出，從貧困鄉村努力蹦出來的我，還略帶些鄉土氣。

一樣是從小在外地打拼，隻身在日本，忍受孤獨，嚴格訓練的我，就是不如子瑜的堅強與韌性！

因緣際會之下，在日本的受訓半途而廢，以致後半輩子增添了好多的艱困與血淚，一樣是在外地打拼，勇敢的子瑜撐過來了，才有了今天的巨星風範！

祝福她，以及TWICE一直扶搖直上，成為世界最閃亮的巨星！

也謝謝網友的美言支持，讓平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外貌形象。