李明川「勇敢告白」超慘下場曝光！　朋友都著急：夢碎又心碎

▲ 李明川推出翻唱歌曲。（圖／產值娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李明川選在距離聖誕節前1個月，推出翻唱歌曲〈沒有你的聖誕節〉，以輕快明亮的曲風，顛覆黃韻玲1988年推出的原唱版本，黃韻玲聽完後表示：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」李明川透露，第一次聽到黃韻玲唱該首歌時，正是情竇初開的國三階段：「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過。」

▲▼ 李明川翻唱黃韻玲1988年的歌曲。（圖／產值娛樂提供）



被問當時是失戀嗎？李明川說：「年代久遠，有點想不起來，只記得那個時期我一直在單戀跟失戀，一直都在跟自己的想像談戀愛。」記憶比較深刻的一次，是勇敢告白後對方就不再理他了：「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛。」黃韻玲也說：「音樂最奇妙的地方，就是不管你什麼時候再聽，都會把你最初聽到的情緒留在裡面，這就是音樂的魔力。」

配合歌曲主題，MV前進新北歡樂耶誕城拍攝，恰巧遇到鳳凰颱風來襲，團隊把握時間排除萬難在風雨中取景；當天風很大，雨一陣一陣在鏡頭前反而有如飄雪般浪漫，只是由於曲風輕快，李明川的雙腳要詮釋「愉悅向前走」跟「開心地跳舞」，為避免跌倒他只能讓雙腳使勁地「咬」著鞋子，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，只得乖乖找醫生針灸。

