金馬慶功／范冰冰奪影后「哭到眼腫」沒法視訊！　李安驚喜接過電話：恭喜妳

記者蕭采薇／台北報導

范冰冰以馬來西亞電影《地母》拿下新科金馬影后，她雖未能來台出席，但仍透過導演張吉安以電話、視訊的方式，發表感言和親自確認獎盃。慶功宴上，導演李安也親自與范冰冰連線，恭喜她獲獎。范冰冰也透露，收到超過650則祝賀的訊息，她都想親自回覆，應該整晚都不用睡了。

▲李安現身《地母》慶功宴，接過電話親口祝賀范冰冰成為新科影后。（圖／記者周宸亘攝）

《地母》在本屆金馬獎共獲得最佳原創電影歌曲、最佳攝影和最佳女主角。導演張吉安表示，在惜別酒會上，李安導演和金馬執委會主席李屏賓都表示對《地母》的讚賞，也鼓勵張吉安「堅持擅用自己的敘事風格和世界觀，繼續這樣拍下去」，令他相當激動和感謝。

▲范冰冰未能來台領獎，透過電話連線的方式，再次表達謝意。（圖／記者周宸亘攝）

慶功宴是，張吉安原本想和再次和范冰冰視訊，但她得獎後哭到眼睛太腫，無法語音通話。范冰冰開心說：「謝謝大家！」並難掩興奮地說：「我收到650多條訊息，應該會無法睡覺了。」而通話當下，李安正好到現場致意，正好趕上能親自祝賀，而電話另一頭的范冰冰早已哭成淚人兒。

李安拿起手機與范冰冰熱線，范冰冰開心的說：「哈囉！李安導演，我很喜歡你的電影，我知道你會來，非常開心。」李安則親切回應：「非常恭喜妳！」

▲《地母》慶功宴，（左起）白潤音、導演張吉安、導演李安、金馬執委會主席李屏賓、許恩怡。（圖／記者周宸亘攝）

張吉安也分享，其實范冰冰早在六天前就已拿到工作簽證，但因為工作行程太滿，一直調整到最後一刻才確定無法出席。他坦言：「她一直在調整，也因為簽證調整工作，但最後一刻還是因為工作無法來台灣。」

▲白潤音和許恩怡在《地母》飾演范冰冰的兒女，兩人拿著「媽媽」的獎座與有榮焉。（圖／記者周宸亘攝）

白潤音和許恩怡在《地母》飾演范冰冰的兒女，兩人拿著「媽媽」的獎座與有榮焉。白潤音說：「媽媽真的為了電影很拚命，恭喜媽媽。」許恩怡則分享，拍攝現場有很多蚊子，「但冰冰姐從來沒有喊苦。」