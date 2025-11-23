蔡尚樺主持被嫌「字彙量低」滿滿支語！回應EQ超高：太常看陸劇了

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺出身自主播，後來憑《全民星攻略》、《全明星運動會》等節目成功轉型為主持人，知性氣質形象深植人心。沒想到，最近被網友嫌棄「現在對主播的字彙量要求這麼低喔」，她看到後也隨即回應了。

▲蔡尚樺回應網友批評。（圖／翻攝自Threads／gladys.tsai）



有網友近日在Threads發文直言，從《全明星運動會》看到近期的《最強的身體》，「每次聽到蔡尚樺講話都會覺得『現在對主播的字彙量要求這麼低喔』，除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語，還好她不當主播了。」

▲蔡尚樺是主播出身。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



對此，蔡尚樺不但沒有動怒，還高EQ笑著回應：「可能是我太常看陸劇了哈哈，真的很不好意思讓你有不好的觀看感受，我以後會再努力調整精進！但節目的其他人都很棒～很開心你有收看最強的身體！！」

▲蔡尚樺回應展現高EQ。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



事實上，體育競賽節目《最強的身體》是在5月底正式開錄，由蔡尚樺和金牌主播徐展元擔任主持人，號召藝人、體育選手及在校學生共襄盛舉，透過單人組、雙人組與團體組等多元競賽項目，一同角逐「最強身體」的榮耀。